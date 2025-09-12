První premiérkou Nepálu se stala Sušíla Kárkíová. Úřad převzala pár dní po násilných protestech
Po složení přísahy se novou prozatímní premiérkou Nepálu stala 73letá Sušíla Kárkíová, někdejší předsedkyně Nejvyššího soudu. Funkce se ujímá pár dní poté, co se v zemi odehrály násilné protesty, které si vyžádaly nejméně 51 mrtvých, 1300 zraněných a rezignaci několika ministrů včetně premiéra Khadky Prasáda Oliho. Kárkíová je první ženou v čele Nejvyššího soudu a ode dneška i kabinetu, který povládne zřejmě jen půl roku.
Prezidentská kancelář v pátek odpoledne podle agentury AFP oznámila, že prezident Rám Čandra Paudel premiérku jmenuje po dohodě všech stran. Krátce po 18:00 SELČ Kárkíová složila přísahu na ceremonii v prezidentské rezidenci, kterou přenášela televize. „Gratuluji! Přeji vám i celé zemi mnoho úspěchů,“ pronesl Paudel na závěr slavnostního obřadu směrem k nové premiérce.
Protivládní demonstranti v Nepálu zapálili budovu parlamentu. Premiér dříve v úterý rezignoval
Prezident na doporučení předsedkyně vlády rozpustil parlament a stanovil volby na 5. března 2026, oznámila tři hodiny po ceremonii prezidentská kancelář.
Dnes třiasedmdesátiletá politička zahájila kariéru v roce 1979 jako advokátka. V roce 2012 byla jedním ze soudců, kteří měli odvahu odsoudit ministra za korupci, a v letech 2016 až 2017 jako jediná žena v historii Nepálu stanula v čele Nejvyššího soudu.
Za svého působení proslula svým postojem proti korupci ve vládě a snahou o nezávislost a transparentnost soudnictví, které se podle agentury AFP dostalo pod silný politický tlak.
Vláda se ji v dubnu 2017 pokusila odvolat, protože odmítla schválit jmenování kabinetem vybraného policejního šéfa. To ale tehdy odsoudila OSN jako politicky motivované a vláda od kroku odstoupila. Kárkíová ovšem ve funkci stejně ve stejném roce skončila, neboť odešla do důchodu.
Nepálské protivládní protesty si už vyžádaly 19 obětí a 400 zraněných. Demonstranti se střeli s policií
„Je to naprosto spolehlivá volba. Její integrita nebyla nikdy zpochybněna a není to žena, která by se nechala zastrašit nebo ovlivnit,“ citovala AFP jednoho z jejích bývalých kolegů z Nejvyššího soudu.
Protestující na místo prozatímního předsedy vlády v pátek dříve podpořili právě Kárkíovou a navrhli její jméno prezidentovi a armádě. Paudel původně pověřil Oliho, aby po úterní rezignaci vedl přechodnou vládu, expremiér ale uprchl ze své oficiální rezidence a neví se, kde nyní pobývá.
Protesty
Nepálská vláda minulý čtvrtek zablokovala přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X, které se u místních úřadů nezaregistrovaly. Nepálská vláda se povinnou registrací snažila bojovat proti zneužívání těchto platforem a mimo jiné tvrdila, že uživatelé sociálních médií s falešnými identitami šíří nenávistné projevy a falešné zprávy a páchají podvody a další trestné činy.
Nepál zablokuje přístup k řadě sociálních sítí. Zakázaný je Facebook, místní mohou používat TikTok
Protesty převážně mladých lidí, kteří vládě vyčítali nedostatečnou snahu v boji proti korupci a kritizovali ji kvůli nedostatku ekonomických možností pro mladé, se v pondělí a úterý zvrhly v násilnosti a rozšířily se z metropole Káthmándú do dalších měst.
Proti demonstrantům zakročila policie, jež použila slzný plyn a gumové projektily, podle svědků i ostré náboje. Kvůli střetům zemřelo nejméně 51 lidí a 1300 dalších bylo zraněno, včetně policistů.
V úterý přestala nepálská vláda sociální sítě blokovat, což ale situaci neuklidnilo. Demonstranti zapálili parlament i domy předních politiků a některé z nich fyzicky napadali na ulici.
Ministři včetně premiéra tentýž den oznámili rezignaci. Od té doby metropoli, kde platil zákaz vycházení, kontrolovala armáda. Obchody a školy jsou zavřené, zatímco základní služby se pomalu obnovují, včetně provozu letiště v hlavním městě.