První republikánská premiérka v Severním Irsku. O'Neillová politickou kariéru bojovala s předsudky

Strana Sinn Féin, která dlouhodobě usiluje o sjednocení Irska, tedy odtržení jeho severní části od Spojeného království, má od minulého týdne tzv. první ministryni. Šéfkou severoirského parlamentu se stala Michelle O'Neillová.

„Dnešní den otevírá dveře do budoucnosti,“ pronesla k poslancům. „Jsem z celého srdce odhodlána pokračovat v práci na usmíření mezi všemi našimi lidmi. Minulost nelze změnit ani vrátit zpět. Co však můžeme udělat, je vybudovat lepší budoucnost,“ pokračovala.

Sedmačtyřicetiletá politička pochází z rodiny úzce navázané na Irskou republikánskou armádu (IRA) a hájí legitimitu násilí, které použila během nepokojů na konci minulého století. Do čela exekutivy se O'Neillová dostává po dvou letech politické paralýzy a bude se muset popasovat se svými vyhraněnými postoji, které je třeba upozadit, upozorňuje list The Guardian.

Klíč od nejvyššího úřadu získala O'Neillová jako vůbec první republikánka za 103letou historii Severního Irska. Unionistům řekla, že jejich národní identita, kultura a tradice jsou pro ni důležité.

Delighted to welcome Prime Minister Rishi Sunak and An Taoiseach Leo Varadkar to Stormont to meet with the new Executive.



We have many shared priorities, and I look forward to pressing on with delivery on key issues. pic.twitter.com/6XFssCgQb8