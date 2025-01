První spor mezi Muskem a Trumpem. Miliardář prezidenta kritizuje za plány na AI infrastrukturu

Americký miliardář a blízký spojenec nového prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk se nezvykle kriticky vyjádřil k Trumpem ohlášenému plánu vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci. Projekt nazvaný Stargate má podle Trumpa přilákat investice soukromých firem v hodnotě 500 miliard dolarů (zhruba 12 bilionů korun) a vytvořit 100 tisíc pracovních míst. Washington 6:28 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Musk byl spoluzakladatelem OpenAI | Foto: Amanda Perobelli | Zdroj: Reuters

Musk, který dlouhodobě kritizuje šéfa jedné ze zúčastněných firem OpenAI Sama Altmana, se nechal slyšet, že podle jeho informací firmy vybrané Trumpem nemají tolik peněz. Trump uvedl, že společný podnik vytvoří technologické společnosti OpenAI, SoftBank a Oracle. V první fázi do něj hodlají investovat 100 miliard dolarů a během příštích čtyř let by se investice měly vyšplhat na 500 miliard dolarů.

Trump představil projekt na rozvoj infrastruktury AI. Firmy mají investovat až 500 miliard dolarů Číst článek

„Oni ty peníze vlastně nemají,“ uvedl Musk na své síti X. Doplnil, že SoftBank podle jeho dobrého zdroje má zajištěno výrazně méně než deset miliard dolarů. Americká média si všímají, že jde o první výrazněji kritický Muskův projev vůči Trumpovi, jehož masivně podporoval v loňské prezidentské kampani a očekává se, že s ním bude úzce spolupracovat během jeho vlády.

Musk byl spoluzakladatelem OpenAI, jejímž předním investorem je nyní softwarový gigant Microsoft a vyvinula chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci. V roce 2022 jej zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal velkou popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.

Musk však tvrdí, že společnost se odchýlila od dohodnuté cesty neziskové organizace, jejíž výzkum umělé inteligence má být prospěšný lidstvu. Altmana i firmu proto zažaloval. Šéf AI naproti tomu veřejně řekl, že Musk rád vyhledává konflikty a že se jej pokouší šikanovat, protože firmě, kterou opustil, se daří.