Bylo to na body, a nikoli K. O., říká amerikanista Pondělíček o předvolební debatě Trumpa a Harrisové

V první debatě kandidátů na amerického prezidenta se ukázaly velké rozdíly například v postojích na řešení války na Ukrajině. Současná viceprezidentka, demokratka Kamala Harrisová a exprezident republikán Donald Trump se neshodli v tom, jak ve vztahu k útočícímu Rusku dále postupovat. Duel sledoval amerikanista a komentátor deníku Forum 24 Jiří Pondělíček. Washington 10:48 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Devadesátiminutovou debatu pořádala stanice ABC News | Zdroj: Reuters

Kdo z kandidátů byl podle vás té debatě lepší?

Já si myslím, že možná o něco efektivnější byla Harrisová, ale neřekl bych, že to bylo nějaké jednoznačné velké vítězství. Kdybych to měl přirovnat k boxu, tak bych řekl, že to bylo na body, a nikoli K. O. Takže Trump sice v několika momentech vypadal, že je v úzkých, v několika odpovědích se trochu ztratil, ale vlastně to, co chtěl říct, myslím, řekl také.

‚Naše volby jsou špatné.‘ Trump v předvolební debatě opět odmítl uznat porážku z roku 2020 Číst článek

Do jaké míry uváděli fakta, nebo naopak nepodložené informace?

Nepřesné informace uváděli oba. Například i Kamala Harrisová, když mluvila o tom, že s Joem Bidenem vytvořili 800 000 pracovních míst v průmyslu. To tak úplně není, ale ten velký rozdíl je mezi tím, když někdo uvede nějaké zavádějící informace, informace vytržené z kontextu, a mezi tím, když si třeba Donald Trump úplně vymyslel zprávu nebo převzal použitou zprávu o tom, že snad imigranti údajně měli jíst domácí mazlíčky obyvatel města Springfield v Ohiu, na což vlastně moderátor okamžitě reagoval, že to popřel představitel onoho města. Řekl bych, že je trochu rozdíl, jestli si člověk něco přibarví nebo uvede trošku nepřesně, nebo si něco takto vyloženě vycucá z prstu.

Jaký bude mít tato debata reálný vliv na amerického voliče, který z kandidátů před listopadovými volbami posílil?

Já si myslím, že souboj je velice stabilní. Harrisové se podařilo zvrátit nepříznivý trend v těch posledních týdnech, kdy ještě kandidoval Joe Biden, ale dá se říct, že vlastně už od nominačního sjezdu se ten souboj ustálil na nějakém novém normálu. Ona celonárodně vede o plus minus tři procentní body, ale v těch klíčových státech je to pořád vyrovnané.

Nemyslím, že by s tím debata měla pohnout nějak výrazně. Myslím si, že Kamila Harrisová byla o něco lepší, tak možná o trošku více pomůže jí. Ale i když ta debata bývá úspěšná, tak ten bonus bývá třeba jeden dva procentní body. Takže je otázka, jestli to vůbec průzkumy budou nějakým způsobem registrovat.

Taylor Swift podpořila Harrisovou. ‚Demokraté jsou stranou elit,‘ reagovala Trumpova kampaň Číst článek

Ještě jedna věc. Americká superstar a zpěvačka Taylor Swift s miliony oddaných fanoušků krátce po skončení debaty na sociální síti oznámila podporu kandidátce Kamale Harrisové. Jak ona může ovlivnit výsledky voleb, může-li?

Myslím, že určitě může, zvlášť u mladší generace. Vždycky se mluví o tom, která skupina byla ta klíčová, která dostala daného kandidáta přes pásku. V roce 2020 to byli především mladí voliči, kteří velmi výrazně pomohli Joeu Bidenovi do Bílého domu. A právě u těch mladých voličů si myslím, že Taylor Swiftová má šanci Kamale Harrisové pomoci. Jestli to bude stačit, to uvidíme, ale myslím si, že můžeme čekat alespoň mírný posun v její prospěch.

Co můžeme čekat ve vývoji kampaně? Hledání špíny?

Tak tam si myslím jsme už nějakou dobu. Můžeme očekávat pokračování toho, co jsme zatím viděli. Pokud se dynamika souboje nezmění, rozdíl zůstane anebo se ještě třeba navýší ve prospěch Kamaly Harrisové, tak si myslím, že Donald Trump bude ještě více útočit. Ale velmi osobní je to už teď, takže tam asi žádná velká změna nebude.