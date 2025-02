Psychologům na Slovensku hrozí zákaz politických projevů. Návrh podala sestra premiéra Fica

855 slovenských psychiatrů a psychologů v lednu napsalo otevřený dopis premiérovi Robertu Ficovi. Upozornili ho mimo jiné, že od atentátu se chová stále víc autoritativně, manipuluje s fakty a útočí na své odpůrce. Generální prokuratura teď chce odborníkům na duševní zdraví podobná veřejná vyjádření zakázat. Podle zjištění slovenského Denníku N návrh podala sestra Roberta Fica. Bratislava 19:19 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Slovenska Robert Fico | Foto: VLADIMIR SIMICEK | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Prokuratura tvrdí, že psychiatři a psychologové dopisem premiérovi zneužili své postavení k politickým cílům a že by měli být nezávislí. V rámci připomínkování novely o psychologické činnosti tak prokuratura navrhuje rozšířit etický kodex o povinnost zdržet se takových aktivit, které by mohly zpochybňovat objektivitu psychologů a psychiatrů při výkonu práce.

Prokuratura si dokonce klade otázku, jestli politicky angažovaní psychiatři a psychologové nemohou své názory promítat například do stanovování diagnózy svého klienta. Nově by odborníci na duševní zdraví nemohli komentovat veřejné dění, a tedy ani napsat otevřený dopis premiérovi.

Odborníci Fica v textu upozornili, že vystupuje agresivně, je emočně výbušný, autoritativní nebo že útočí i na rodiny svých nepřátel, což se prý negativně projevuje i na duševní pohodě celého obyvatelstva. Dopis podepsalo přes 850 psychiatrů a psychologů a po něm následovalo množství podobných dopisů, které Ficovi adresovali vědci, studenti nebo učitelé.

Ficova sestra

Prokuratura neuvedla, kdo je autorem připomínky, ale podle zjištění slovenského Denníku N je to právě sestra premiéra Lucie Chabadová, rozená Ficová, která působí na generální prokuratuře a měla na starost připomínkovat zmíněnou novelu. Ve zdůvodnění připomínky argumentuje dopisem, který v lednu rozčílil Roberta Fica.

Celou situaci v úterý komentovala neparlamentní strana Demokraté, která žádá generálního prokurátora Maroše Žilinku, aby proti Chabadové zahájil disciplinární řízení, protože se prý zjevně snaží chránit svého bratra. Prokurátorka prý svým postupem zároveň bourá jakékoliv zbytky zdání, že prokuratura je nestranná.

Maroš Žilinka se záměrem regulovat veřejné vystupování psychiatrů a psychologů nemá problém, ale vadí mu, že jeho podřízená argumentuje právě dopisem. Označil to za subjektivní a neodborné. K tomu, jestli prokuratura vnímá střet zájmů Chabadové, se instituce nevyjádřila.

Ohradili se zejména autoři dopisu. Psycholog Anton Heretik mluví o dalším pokusu omezit odborníky ve vyjadřování občanských postojů a oznámil, že se budou bránit. Heretik odmítá, že by s kolegy překročili sepsáním toho dopisu nějakou etickou hranici. Nešlo o pokus diagnostikovat premiéra na dálku, ale pouze hodnotili jeho veřejné chování.

Nesouhlasí také s připomínkou Chabadové, podle které se politický názor psychologa promítá do jeho práce s klientem. Mnozí slovenští komentátoři otevřený dopis v lednu velmi cenili. Poukazovali na to, že odborníci dbají na duševní zdraví celé společnosti, tak jako to udělali v roce 1998. Tehdy psychiatři podobný dopis adresovali tehdejšímu šéfovi vlády s autoritářskými sklony Vladimíru Mečiarovi.

Není jasné, jestli zákaz bude platit. Záleží na ministerstvu zdravotnictví, jestli připomínku k novele akceptuje a pak zákon zamíří do parlamentu.

Trestní oznámení

Generální prokuratura se zabývala i trestním oznámením na premiéra Fica za jeho prosincové setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Fico čelil nařčení ze sabotáže, které se měl právě tou návštěvou Moskvy dopustit.

Trestní oznámení podala iniciativa Mír Ukrajině, která mimo jiné spoluorganizuje aktuální masové protivládní protesty. Prokuratura ale trestní oznámení odmítla, protože prý nemá trestněprávní rovinu, ale má jít jen o politický výklad Ficovy cesty.

Z veřejných informací je podle prokurátora známé, že Fico s Putinem jednali o zabezpečení dodávek plynu z Ruska a nic prý nenasvědčuje tomu, že by spolu uzavřeli nějaký právní akt. Fico zatím nevysvětlil, o čem s Putinem jednal, i když byl navzdory diplomatickým zvyklostem s ruským prezidentem úplně sám. Mír Ukrajině podal proti rozhodnutí prokuratury stížnost. Iniciativa tvrdí, že prokurátor by měl alespoň vyslechnout premiéra Fica.