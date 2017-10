'Psychopat' a hledaný zločinec. Otec střelce z Vegas vykrádal banky, měnil identity a utíkal před FBI

Zatímco vyšetřovatelé zjišťují, co bylo motivem střelce z Las Vegas, americká média se soustředí na úplně jiný příběh – život otce a bankovního lupiče Benjamina Hoskinse Paddocka. Ve vězení poprvé skončil, když synovi Stephenovi, který v neděli zabil 59 lidí a stovky dalších zranil, bylo osm let. „Diagnostikovaný psychopat,“ stálo u jeho jména na seznamu nejhledanějších zločinců v USA. Eugene/Las Vegas 11:50 3. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Hoskins Paddock na snímku zveřejněném FBI | Zdroj: FBI

Když mu bylo něco přes 30, prodával drtiče odpadů a pracoval jako opravář v arizonském Tucsonu. Příjem si ovšem už v té době Benjamin Hoskins Paddock zajišťoval i jinak - vykrádal totiž banky.

Mezi lety 1959 a 1960 Paddock vykradl dvě pobočky Valley National Bank ve Phoenixu a podle deníku The Arizona Republic, který cituje The New York Times, si domů odnesl přes 25 tisíc dolarů. Policie Paddocka ještě v roce 1960 dopadla v Las Vegas.

V roce 1961 byl odsouzen na 20 let ve federálním vězení v Texasu. V té době bylo Stephenovi Paddockovi, střelci, který v neděli zabil 59 lidí a stovky dalších zranil, osm let.

Z vězení do vězení

Podle útočníkova bratra Erica děti vyrůstaly většinu života bez otce, který byl střídavě ve vězení nebo na útěku. Sám Eric Paddock se narodil v době, kdy otec utíkal před úřady, a matka se o rodinu starala sama.

Bankovní lupič si ve federálním vězení v Texasu odseděl necelou půlku svého trestu. Ze zařízení uprchl v roce 1968 do San Francisca, kde v červnu vykradl další banku a poté se přesunul do Oregonu.

Ve snaze ukrýt se před úřady změnil také svou vizáž - oholil si hlavu, nechal si narůst bradku a změnil si jméno na Bruce Wernera Ericksena.

Hráč bridže se sebevražednými sklony

V roce 1969 ho FBI zařadila na svůj seznam nejhledanějších lidí USA. Muž vysoký 1,9 metru, vážící 111 kilo, „diagnostikovaný psychopat“, stálo v profilu zločince.

„Údajně má sebevražedné sklony a předpokládá se, že by mohl být ozbrojen a velmi nebezpečný. Nadšený hráč bridže,“ pokračoval popis federálního úřadu.

V Oregonu hrál Paddock s kamarády hlavně poker a během 70. let ve Springfieldu otevřel první salon pro hráče binga ve státě. Na vybavení si půjčil skrze svého právníka asi 12 tisíc dolarů od Fredericka van Denise, který v pondělí uvedl, že nikdo o Paddockově minulosti nevěděl.

Vykoupení za 623 tisíc dolarů

Podle Denise se Paddockovi říkalo Bingo Bruce. Nikdy prý nemluvil o minulosti, o své rodině ani o tom, co dělal před tím, než přišel do Oregonu. Denis se poprvé o jeho kriminální minulosti dozvěděl 6. září 1978, kdy v salonu hrál bingo.

Do haly vešla skupina mužů, která se sháněla po Paddockovi. Byla to léčka, když vyšel ven, zatkli ho federální agenti. Podle Denise po svém zatčení dál komunikoval s přáteli, které si v oregonském Eugenu udělal.

Jeho pobyt ve vězení byl ale opět kratší, než všichni předpokládali. Paddock byl podle deníku The Eugene Register-Guard po roce podmínečně propuštěn. Vrátil se do Eugenu a také k bingu. Po pár letech se ale opět dostal do problémů, když byl v 80. letech obviněn z vydírání.

Aby se vyhnul vězení, zaplatil 623 tisíc dolarů. Nakonec se z Oregonu odstěhoval do Texasu, kde žil až do své smrti v roce 1998.

O jeho synovi, který zaútočil z hotelového pokoje na dav 22 tisíc lidí v Las Vegas, tolik informací zatím veřejnost nemá. Stephen Paddock nebyl policii až do neděle znám a na svém kontě měl jen pár dopravních přestupků v Las Vegas.

Podle svého bratra Erica nebyl politicky ani nábožensky vyhraněný, „rád hrál ve Vegas a jedl burrita jako normální chlap".

Ačkoliv se k útoku ve Vegas přihlásil skrze svou agenturu takzvaný Islámský stát, vyšetřovatelé uvádí, že zatím nenašli jakékoliv důkazy o tom, že by byl Paddock jakkoliv napojen na mezinárodní teroristické skupiny.