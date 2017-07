Ptejte se Severokorejce: Jít na potrat? Radši k lékaři domů než do nemocnice, zákon umlčí úplatky

Jak často jsou Severokorejky donucené k potratům? Antikoncepce a sexuální osvěta chybí, potratem v nemocnici riskujete. Bezpečnější to bylo u doktora doma, i když se tím překračoval zákon, vzpomíná I Če-son, která z KLDR uprchla před šesti lety. Unikátní seriál serveru NK News dává čtenářům možnost ptát se přeběhlíků na život v totalitní KLDR. Vybíráme z publikovaných odpovědí. Seriál Pchjongjang 7:30 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Ještě na střední škole mě upřímně šokovalo, kdykoli jsem zaslechla o někom, kdo otěhotněl nebo šel na potrat." (Ilustrační snímek z Pchjongjangu z roku 2003.) | Zdroj: Profimedia

„Na potrat se chodí i v Severní Koreji. Počítám, že pro Severokorejky je to dokonce běžnější než pro Jihokorejky, protože v zemi chybí antikoncepce.

PTEJTE SE SEVEROKOREJCE Seriál zaštítěný zpravodajským serverem NK News. Pravidelná týdenní rubrika vybírá z čtenářských otázek ohledně každodenního života v Severní Koreji; vybrané dotazy zodpovídají redaktoři-přeběhlíci, kteří s NK News dlouhodobě spolupracují.



Na otázku, jak běžné jsou v KLDR potraty, odpovídá I Če-son, která žila v severní provincii Rjanggang a ze země uprchla v roce 2011.

I když... Přesnější by možná bylo říct, že antikoncepce v Severní Koreji prakticky neexistuje. Sex se v očích společenské morálky považuje za sprostý a věří se, že je důležité, aby lidé před svatbou neměli žádné sexuální zkušenosti. Tahle představa je velmi rozšířená a vede k tomu, že sexuální výchova je pro Severokorejce velká neznámá.

Jestli se za těch šest let, co jsem z KLDR odešla, neodehrála žádná dramatická změna, tak platí, že spousta Severokorejců pořád neví, co je to kondom.

Když jsem byla malá, v jednom obchodě v mojí čtvrti prodávali balonky, které byly tak pevné, že je každé dítě v okolí chtělo nafukovat. Byla to tak oblíbená hračka! Málem jsem neusnula, když jsem večer v posteli myslela na to, jak si ráno jeden koupím. Zpětně se mi z toho skoro zvedá žaludek. Pro vás to možná bude nepředstavitelné... Ale nebyly to balonky, byly to kondomy!

Samozřejmě že všichni si mysleli, že jde o balonky. Kdyby kdokoli z dospělých věděl, co že to ve skutečnosti nafukujeme, zakázali by nám to. Jenže nikdo netušil, že si hrajeme s kondomy, a tak si nafukovaly všechny děti ze sousedství.

Tahle nevědomost ohledně antikoncepce znamená i to, že mnoho žen neplánovaně otěhotní. Lidé musí platit za všechny lékařské procedury, léky atd. A potraty jsou v KLDR velmi drahé.

Dříve platilo, že když jste byl kamarád s porodníkem, přinesl jste alkohol a cigarety a poprosil ho o zákrok jako o osobní službu. Doktoři často pracovali v nehygienických podmínkách a bez potřebného zdravotnického vybavení, takže si některé ženy odnesly trvalé zdravotní následky, nebo dokonce upadly do kómatu.

PENÍZE V KLDR Říká se jim dondžu, "vládci peněz", a v KLDR jsou novou elitou, bohatou a sebevědomou. Jmění investují do pohodlí i podnikání. Movité Severokorejky teď mají nový oblíbený model: vydělávají na taxi. Přečtěte si více: Bohaté Severokorejky vládnou penězům i taxíkům. Řidičák nepotřebují, stačí jim sedadlo spolujezdce

Právě kvůli vysokému riziku se lidé začali vyhýbat potratům prováděným v nemocnicích a hodně zdravotníků začalo zákroky provádět u sebe doma, v hygieničtějších podmínkách a s lepšími nástroji. Když jsem ještě žila v Severní Koreji, potrat u porodníka doma byl dražší než na jeho klinice, ale také o dost bezpečnější.

Pochopitelně byly ty domácí potraty nelegální, zákon je doktorům zakazoval. Jenže oni si tím vydělali spoustu peněz a procházelo jim to, protože příslušná místa upláceli.

Když pacientka během operace zemřela, byla to potíž, ale málokdy se vymstila přímo dotyčnému porodníkovi. Rodina té ženy ho sice mohla zažalovat, ovšem doktor obvykle vyvázl bez trestu – ledaže by pozůstalí mohli prokázat, že tu ženu zabil úmyslně. Každopádně v KLDR soudci obyčejně rozhodují ve prospěch toho, kdo má hodně peněz.

Ještě na střední škole mě upřímně šokovalo, kdykoli jsem se doslechla o někom, kdo otěhotněl nebo šel na potrat. 'Pro ženu musí být tak ponižující, když před svatbou přijde o panenství a otěhotní! Ale potrat je ještě horší,' hrozila jsem se.

Dneska už tomu nevěřím. Od té doby, kdy jsem žila na Severu, se můj pohled na svět dramaticky změnil. Přestala jsem odsuzovat neprovdané ženy, které otěhotní nebo se rozhodnou pro potrat.

ROZHOVOR S PŘEBĚHLÍKEM: Severokorejci si z propagandy balí cigarety, říká uprchlý novinář z KLDR Číst článek

V posledním ročníku na střední škole jsem měla hned několik spolužaček, které nechtěně otěhotněly a šly na umělé přerušení. Tehdy jsme o tom nemohly mluvit, ale když jsme se později po škole potkaly, už to šlo lépe. Popsaly mi, jak strašně těžké to pro ně bylo po emoční i po fyzické stránce.

Ženy by se neměly odsuzovat, když přijdou o panenství před svatbou. Myslím, že je dost nešťastné a nefér, aby zodpovědnost ležela jen na nich a aby musely samy snášet všechnu tu kritiku: bez muže přece neotěhotníte, nemám pravdu?

Lituju všechny ženy v Severní Koreji, které kvůli neplánovanému těhotenství zatracují. A upřímně doufám, že se Severokorejky v brzké budoucnosti dočkají náležité sexuální výchovy a dostupné antikoncepce."

"Lituju všechny ženy v Severní Koreji, které kvůli neplánovanému těhotenství zatracují." (Ilustrační snímek z Pchjongjangu z roku 2014.) | Zdroj: Profimedia