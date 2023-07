‚Europarlament jednal správně'. Soud nevrátil imunitu politikům Katalánska, Madrid je chce stíhat

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont a jeho dva kolegové neuspěli u Soudního dvora Evropské unie se snahou o navrácení imunity, kterou jim předloni odebral Evropský parlament. Tribunál unijního soudu ve středu zamítl jejich žalobu, která je podle soudců zcela neopodstatněná. Puigdemont vyjádřil z rozsudku zklamání a oznámil, že se proti němu odvolá. Brusel/Madrid/Lucemburk 19:17 5. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Puigdemont, Toni Comín a Clara Ponsatíová přišli o imunitu předloni v březnu | Zdroj: Reuters

Puigdemont, Toni Comín a Clara Ponsatíová přišli o imunitu předloni v březnu, kdy europarlament vyhověl žádosti španělských úřadů usilujících o jejich vydání. Španělsko chce trio vůdčích katalánských politiků stíhat za vzpouru kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Evropský parlament trojici poslanců zbavil imunity mimo jiné proto, že činy, z nichž jsou obviněni, se staly ještě předtím, než usedli v europarlamentu a nesouvisely s výkonem jejich mandátu.

Puigdemont a Comín se stali europoslanci po posledních volbách v roce 2019 a Ponsatíová v roce 2020, když byla po brexitu křesla britských poslanců v EP rozdělena několika ostatním zemím, včetně Španělska.

Soudci v Lucemburku ve středu dospěli k závěru, že parlament jednal zcela v souladu s unijními normami. Odmítli argumenty politiků, že je europarlament zbavil imunity ve snaze znemožnit jim jejich aktivity.

Pravdivé podle soudu není ani tvrzení trojice, že by parlament porušil princip nestrannosti, když nevybral pro jednotlivé žádosti o zbavení imunity různé zpravodaje. Soud konstatoval, že Evropský parlament může určit jediného zpravodaje pro více souvisejících žádostí.

Madrid rozhodnutí vítá

Španělská vláda uvedla, že je s rozhodnutím soudu spokojená. „Tento rozsudek je nezpochybnitelnou podporou španělským institucím, španělské justici i Evropskému parlamentu,“ uvedla ministryně spravedlnosti Pilar Llopová.

Ministryně Puigdemonta vyzvala, aby se vydal španělské justici. To však bývalý katalánský premiér v úmyslu nemá.

„Pravdou je, že to není rozhodnutí, ve které jsme doufali a pro které jsme tak tvrdě pracovali,“ řekl Puigdemont. Jeho advokát Gonzalo Boye také požádá, aby zůstalo v platnosti opatření, které politikům zaručuje imunitu až do pravomocného rozhodnutí soudu.

Podle katalánských politiků dnešní rozhodnutí pro ně neznamená výraznou změnu. „Vyhrát neznamená, že bychom se mohli svobodně vrátit do Katalánska, a prohra neznamená, že bychom byli okamžitě vydáni do španělského žaláře,“ řekl Toni Comín.

Před středečním rozhodnutím soudu španělská média spekulovala, že by se v případě příznivého rozsudku mohl Puigdemont vrátit do Španělska, aby se zúčastnil kampaně před červencovými volbami do parlamentu.