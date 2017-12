Puigdemont chce zpátky do Katalánska, v zemi je ale na něj stále vypsaný zatykač

Vůdce katalánských separatistů Carles Puigdemont chce být znovu předsedou regionální vlády. Katalánci mu k tomu v předčasných volbách sice dali mandát, v zemi je na něj ale stále vypsaný zatykač za říjnové referendum o nezávislosti. Puigdemont proto v sobotu vyzval španělskou vládu aby mu umožnila návrat do země. Pokud se tak nestane hrozí, že se nebude moct zúčastnit ustavující schůze katalánského parlamentu Brusel 21:21 23. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůdce katalánských separatistů Carles Puigdemont. | Foto: Eric Vidal | Zdroj: Reuters

„Chci se vrátit co nejdřív do Katalánska. Chtěl bych se vrátit hned teď. Byla by to dobrá zpráva pro Španělsko,“ řekl Puigdemont agentuře Reuters. Politik také tvrdil, že je nadále předsedou regionální vlády a zůstane jím, pokud bude Španělsko respektovat výsledky čtvrtečních regionálních voleb.

„Já jsem prezidentem Generalidad de Cataluña (předsedou regionální vlády – pozn. red.), a také nadále budu, pokud bude Španělsko respektovat výslekdy voleb,“ cituje Puigdemonta katalánský server La Vanguardia.

Tři separatistické strany získaly v katalánském parlamentu 70 ze 135 křesel. Tento výsledek je velkou ranou pro španělskou vládu, která volby vyhlásila v naději, že separatisté většinu ztratí. Lidovci premiéra Mariana Rajoye navíc zaznamenali nejhorší výsledek v posledních letech - v katalánském parlamentu obsadí jen tři křesla oproti dřívějším 11.

Předčasné volby v regionálním parlamentu vypsal Madrid v očekávání, že v něm separatistické strany ztratí většinu. To se ale nestalo. Puigdemont obhájil předsednictví a lidovci španělského premiéra Mariana Rajoye v něm ještě oslabili.

Puigdemont pide al Rey que empiece la "rectificación" en el mensaje de Navidad https://t.co/ncdaP42GBe — EL MUNDO (@elmundoes) 23 December 2017