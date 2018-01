Ústavní soud: Puigdemont se může stát katalánským premiérem, pokud složí přísahu osobně

Sesazený katalánský expředseda vlády už téměř tři měsíce žije v Bruselu. Odtud by chtěl v úterý prostřednictvím videokonference obhájit svou funkci, znovu se ujmout vlády a přednést proslov.

Ústavní soud mu to ale zakázal. Podle rozhodnutí 11členného tribunálu, musí do Barcelony na uvedení do funkce přijet osobně.

K přístupu do regionálního parlamentu potřebuje navíc i souhlas Nejvyššího soudu, protože má být po vstupu na španělské území ihned zadržený.