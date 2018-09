Bývalý člen Pussy Riot byl propuštěn z nemocnice. I lékaři v Německu si myslí, že byl otráven

Bývalý člen ruské protestní skupiny Pussy Riot Pjotr Verzilov byl ve středu propuštěn z berlínské nemocnice Charité. Rus tam byl převezen 15. září z Moskvy poté, co byl pravděpodobně otráven. Nemocnice uvedla, že Verzilov už neprokazuje příznaky dezorientace. Informovala o tom agentura AP. Berlín 22:00 26. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý člen ruské protestní skupiny Pussy Riot Pjotr Verzilov ještě v berlínské nemocnici. | Foto: Nadezhda Tolokonnikova | Zdroj: Reuters

Verzilov byl do Berlína převezen po počátečním léčení v Moskvě. Brzy se jeho zdravotní stav výrazně zlepšil. Nemocnice Charité ve středu uvedla, že Verzilovovy zorničky stále nereagují, jak by měly, ale lékaři věří, že i to zmizí.

Verzilov a další členové Pussy Riot si odpykali patnáctidenní tresty za narušení červencového finálového utkání fotbalového mistrovství světa, které se konalo v Rusku. Aktivisté vběhli na hřiště, aby protestovali proti údajné brutalitě ruské policie.

Němečtí lékaři podpořili tvrzení médií, že Verzilov byl s vysokou pravděpodobností otráven. Zdůraznili však, že nedokážou říct, jak se to stalo a kdo je viníkem.

Šéf nemocnice Charité Karl Max Einhäupl uvedl, že z testů se dosud nepodařilo zjistit, která látka mohla způsobit onemocnění Verzilova. Berlínská nemocnice je údajně nadále v kontaktu s moskevskými kolegy a snaží se získat více informací o počáteční léčbě pacienta, který byl v ruské metropoli hospitalizován 11. září po návštěvě soudního slyšení v procesu s jeho přítelem.

Ruští lékaři Verzilovovi údajně v souladu s podezřením na otravu vypumpovali žaludek a provedli dialýzu. Třicetiletý muž ztrácel zrak, sluch a schopnost chůze. Německému deníku Bild řekl, že z otravy podezírá ruskou tajnou službu. „Jsem pevně přesvědčen, že za mým otrávením je ruská tajná služba, možná ruská vojenská rozvědka GRU,“ cituje ho středeční Bild.

Některá německá média psala o podobnosti případu s otravou dvojitého agenta Sergeje Skripala nervově paralytickou látkou Novičok. Z březnového pokusu o vraždu Skripala v anglickém Salisbury viní Londýn Moskvu. Ta to ale popírá.