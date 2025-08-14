Putin a Trump se sejdou v 21.30 středoevropského času. Jednat budou mezi čtyřma očima s tlumočníky

Páteční americko-ruský summit prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce začne v 11.30 místního času (21.30 SELČ) schůzkou obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků. Uvedl to ve čtvrtek podle tiskových agentur Putinův poradce Jurij Ušakov. Hlavním bodem jednání bude „ukrajinská krize“, tedy válka, kterou Putin rozpoutal proti sousední zemi před více než třemi lety.

Moskva Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Donald Trump a Vladimir Putin

Donald Trump a Vladimir Putin | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Po setkání mezi čtyřma očima má podle Ušakova následovat jednání delegací. Na ruské straně budou kromě Ušakova také ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev. Složení americké delegace je podle poradce také známé, ale informovat o něm má Washington.

ONLINE: Trump ujistil Evropany, že o dělení území se s Putinem bavit nehodlá. Chce řešit jen příměří

Číst článek

Délka jednání podle Ušakova nebyla stanovena, bude to záviset na vůdcích obou zemí. Putin a Trump mají podle poradce jednat také o americko-ruské hospodářské spolupráci a o problémech globální bezpečnosti.

Na úvod jednání Trump a Putin řeknou „několik slov“ před novináři a po summitu uspořádají společnou tiskovou konferenci, dodal ruský poradce.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme