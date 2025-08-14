Putin a Trump se sejdou v 21.30 středoevropského času. Jednat budou mezi čtyřma očima s tlumočníky
Páteční americko-ruský summit prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce začne v 11.30 místního času (21.30 SELČ) schůzkou obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků. Uvedl to ve čtvrtek podle tiskových agentur Putinův poradce Jurij Ušakov. Hlavním bodem jednání bude „ukrajinská krize“, tedy válka, kterou Putin rozpoutal proti sousední zemi před více než třemi lety.
Po setkání mezi čtyřma očima má podle Ušakova následovat jednání delegací. Na ruské straně budou kromě Ušakova také ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev. Složení americké delegace je podle poradce také známé, ale informovat o něm má Washington.
Délka jednání podle Ušakova nebyla stanovena, bude to záviset na vůdcích obou zemí. Putin a Trump mají podle poradce jednat také o americko-ruské hospodářské spolupráci a o problémech globální bezpečnosti.
Na úvod jednání Trump a Putin řeknou „několik slov“ před novináři a po summitu uspořádají společnou tiskovou konferenci, dodal ruský poradce.