Plánujete zabít Zelenského? Nezabiju Zelenského, popsal izraelský expremiér rozhovor s Putinem

Bennett, podle agentury AP do jisté míry nezkušený lídr, který v době vypuknutí války na Ukrajině působil ve funkci premiéra jen něco málo přes půl roku, zaujal pozici, kdy se Izrael nepřiklonil ani k jedné z válčících stran

„Zeptal jsem se: ‚Jak to je, máte v plánu zabít Zelenského?‘ On mi na to řekl: ‚Nezabiju Zelenského.‘ Já jsem na to reagoval: ‚Chápu to správně, že mi dáváte slovo, že nezabijete Zelenského?‘“ Na to prý Putin znovu odpověděl, že Zelenského nezabije.

Bennett pak podle svých slov ukrajinskému lídrovi zavolal, aby ho zpravil o Putinově slibu, tvrdí v rozhovoru. „Poslyšte, právě jsem měl jednání, nezabije vás,“ řekl prý Zelenskému. Když se ho ukrajinský prezident ptal, jestli si tím je jistý, ujišťoval ho, že stoprocentně jistý.

Bennett, podle agentury AP do jisté míry nezkušený lídr, který v době vypuknutí války na Ukrajině působil ve funkci premiéra jen něco málo přes půl roku, zaujal pozici, kdy se Izrael nepřiklonil ani k jedné z válčících stran.

Izrael podle AP udržuje dobré vztahy s Kremlem ze strategických důvodů, jelikož chce pokračovat v operacích v Sýrii, jejichž cílem je zabránit upevnění pozic íránských sil v blízkosti Izraele. V této věci se přitom vojensky musí koordinovat s Ruskem. Zároveň se ale snaží po vzoru západních zemí dát najevo podporu Ukrajině.