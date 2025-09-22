Putin chce prodloužit smlouvu, která limituje výrobu jaderných zbraní. Spojené státy však musí udělat totéž
Rusko je připraveno o rok prodloužit rusko-americkou odzbrojovací smlouvu Nový START, která stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče, pokud Spojené státy učiní totéž. Prohlásil to v pondělí ruský prezident Vladimir Putin. Platnost smlouvy má skončit 5. února příštího roku.
Smlouvu prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv podepsali v roce 2010 v Praze. Je poslední zbývající dohodou o snižování počtu jaderných zbraní mezi dvěma největšími jadernými mocnostmi.
Stanoví, že Rusko a Spojené státy nesmí rozmístit více než 1550 strategických jaderných hlavic na 700 mezikontinentálních balistických střelách, ponorkách a bombardérech. Rusko svou účast v dohodě pozastavilo v únoru 2023, avšak neodstoupilo od ní.
Putin na pondělním zasedání své bezpečnostní rady, sdružující prezidentovy nejbližší a nejdůležitější spolupracovníky, uvedl, že je připraven dohodu prodloužit o jeden rok v zájmu globálního nešíření jaderných zbraní a aby pomohl podnítit dialog s Washingtonem o nástupnické smlouvě.
„Abychom se vyhnuli vyprovokování závodů ve zbrojení a zajistili přijatelnou úroveň předvídatelnosti a jaderného odstrašování, považujeme za oprávněné pokusit se zachovat status quo stanovené smlouvou během současného turbulentního období. Rusko je proto připraveno i po 5. únoru nadále dodržovat ústřední kvantitativní omezení podle smlouvy po dobu jednoho roku,“ řekl Putin podle agentury Interfax.
„Toto opatření bude životaschopné pouze tehdy, pokud Spojené státy budou jednat obdobně a nepodniknou kroky, které by narušily stávající rovnováhu,“ dodal ruský prezident.
Nový START
Když v únoru 2023 Moskva pozastavila svou účast v dohodě, zdůvodnil to Putin tím, že není jasný „celkový úderný arzenál Severoatlantické aliance“. NATO od roku 2022 podporuje Ukrajinu, která se brání ozbrojené ruské agresi. Kromě USA v alianci jadernými zbraněmi disponují také Francie a Velká Británie.
Nový START má kořeny na začátku 90. let, kdy první smlouvu START podepsali prezidenti USA a Sovětského svazu George Bush starší a Michail Gorbačov. Smlouvu Nový START pak v dubnu 2010 uzavřeli Obama a Medveděv, čímž stanovili limit pro arzenály svých zemí. Bývalý americký prezident Joe Biden se v roce 2021 s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem dohodl na pětiletém prodloužení smlouvy.
Donald Trump se proti prodloužení ve svém prvním funkčním období stavěl a vyzýval k uzavření nové dohody, jejíž součástí by byla i Čína, která to ale odmítla. Letos dal Trump najevo, že chce zachovat omezení strategických jaderných zbraní USA a Ruska tak, jak je stanovuje smlouva Nový START.
Pozastavení dohody
Když Rusko v roce 2023 pozastavilo svou účast na dohodě, vedlo to v praxi k tomu, že mezi Spojenými státy a Ruskem přestaly fungovat inspekce, které ověřovaly dodržování smlouvy.
Ostatně důvodem k zastavení byly také vzájemné výhrady, které překážely práci inspekcí, připomněl server britské BBC. Neznamenalo to okamžité rozpoutání závodů ve zbrojení - smlouva nepřestala platit a Rusko prohlašovalo, že dodržuje všechna omezení.
Nyní se však situace mění, protože platnost smlouvy končí 5. února 2026, čímž skončí všechna závazná omezení, upozorňuje server. Dokud se smlouva úplně plnila, obě strany si mohly vzájemně kontrolovat strategické jaderné zbraně.
Když kontroly skončily, každá strana si vytváří prognózy a buduje svůj vlastní potenciál na základě vlastních odhadů schopností druhé strany a posledních získaných údajů. Pokud omezení skončí, nebude okamžitě následovat destabilizace systému jaderného odstrašování. Ale - protože proces modernizace jaderných arzenálů přestal být transparentní - začne se zvyšovat chybovost v odhadech, a spolu s tím poroste i podezíravost.
V případě strategického jaderného odstrašování jde o velmi riskantní situaci. Proto se všem ulehčí, když se strany alespoň slovně zaváží respektovat dohodu, pokud už ji nelze znovu oživit a prodloužit, poznamenala BBC.