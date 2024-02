Putin dostal pozvánku k napadení našich spojenců, kritizoval Biden Trumpovo zpochybňování NATO

Americký exprezident Donald Trump to myslí vážně, když zpochybňuje princip kolektivní obrany NATO, řekl v úterý jeho nástupce v čele Spojených států Joe Biden. Víkendové výroky, v nichž Trump naznačil, že by povzbuzoval Rusko k útoku na některé členy aliance, Biden označil za pozvánku pro ruského prezidenta Vladimira Putina k napadení amerických spojenců. Washington 22:30 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biden připomenul, že tzv. článek 5, byl v historii aplikován pouze jednou, a to po teroristických útocích na USA z 11. září 2001 | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

„Je to hloupé, je to ostudné, je to neamerické,“ reagoval Biden při krátkém vystoupení před televizními kamerami. Ujišťoval při tom, že sám bere členství v NATO jako „posvátný závazek“, od kterého se nikdy neodkloní.

Trump, který se v listopadu pravděpodobně znovu utká s Bidenem v souboji o prezidentskou funkci, pobouření vyvolal projevem na sobotním předvolebním mítinku. V něm prohlásil, že jako prezident jednou varoval lídra nespecifikované alianční země, že USA by jí v případě ruského útoku nepřišly na pomoc, nebude-li dávat dostatečné peníze na obranu.

Údajně tehdy dodal, že by Rusko „povzbuzoval, ať si dělají, co k čertu chtějí“, přičemž příběh prezentoval jako ukázku svého úspěšného nátlaku na spojence ohledně vojenských rozpočtů.

„Trump dal Putinovi pozvánku, aby napadl některé naše spojence,“ řekl Biden. „Celý svět to slyšel. A nejhorší na tom je, že to myslí vážně,“ pokračoval.

Podle Bidena Trump vidí NATO jako břemeno, nezáleží mu na principech a nechápe, že princip kolektivní obrany je přínosem i pro USA. Šéf Bílého domu připomenul, že takzvaný článek 5, v němž je tento princip ukotven, byl v historii aplikován pouze jednou, a to po teroristických útocích na USA z 11. září 2001.

Kritika spojenců ze strany Trumpa není ničím novým. Během svého úřadování v letech 2017 až 2021 si republikánský politik opakovaně stěžoval na to, že členové NATO nemají dostatečně vysoké výdaje na obranu.

Po ruské invazi na Ukrajinu se začal podobně vyjadřovat o americké a evropské podpoře napadené země, přičemž opakovaně uvádí nepravdivé informace o výši americké pomoci.