Shoda mezi Putinem a Erdoganem: Uznání Jeruzaléma destabilizuje Blízký východ

Rusko a Turecko se shodují v tom, že rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém jako metropoli Izraele vede k destabilizaci situace na Blízkém východě. Prohlásil to v pondělí ruský prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci, kterou uspořádal společně se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem v Ankaře.

Turecký prezident potvrdil, že v otázce Jeruzaléma a posledních kroků Spojených států sdílejí obě země stejný názor. Dodal, že oba prezidenti budou nadále v úzkém kontaktu ohledně vývoje situace.

Už při pondělní návštěvě Káhiry Putin řekl, že „všechny kroky, které předcházejí možnou dohodu mezi Izraelem a Palestinci, jsou kontraproduktivní a destabilizující“. Ruský prezident zároveň vyzval k „okamžitému obnovení přímých izraelsko-palestinských rozhovorů o všech sporných otázkách, včetně statusu Jeruzaléma“, uvedla podle oficiálního simultánního překladu z ruštiny do arabštiny agentura AFP.

Rozhodnutí Donalda Trumpa o jednostranném uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele kritizovalo mezinárodní společenství, zejména arabské země, kde vypukla série protestů. Od středy si střety na palestinských územích vyžádaly životy čtyř Palestinců a více než tisícovku zraněných.

Íránský ministr obrany Amír Hátamí v pondělí řekl, že Trumpův krok urychlí zničení Izraele a dvojnásobně posílí jednotu muslimů. Šéf generálního štábu íránské armády označil Trumpovo rozhodnutí za hloupé. Podle něj to lze brát jako začátek nového palestinského povstání.

Turkish and Russian officials will come together this week to finalise an S-400 missile defence system deal: Turkey’s President Erdogan after meeting Russian President Vladimir Putin in #Ankara pic.twitter.com/F0fooEgzRn