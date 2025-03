Putin hraje o čas. Je na Američanech, jestli uvidí upřímné snahy jednat o příměří, popisuje expertka

Moskva po telefonátu s Washingtonem souhlasila s pozastavením útoků na ukrajinskou infrastrukturu a energetiku po dobu 30 dní. Ruský prezident Vladimir Putin ovšem v rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem odmítl závazek k úplnému příměří. „Kreml bude dělat, že jedná, ale vše bude oddalovat, jak může,“ přibližuje pro Radiožurnál ruskou taktiku amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha. Rozhovor Praha 11:25 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Kent Nishimura, Evgenia Novozhenina | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

Co je podle vás nejzásadnější informací, kterou jsme se během hovoru mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem mohli dozvědět?

Dozvěděli jsme se, že hovor probíhá dobře, a pak jsme se dozvěděli velmi sporné výstupy, které každá ze stran prezentuje trochu jinak. Dohodli se na ukončení útoků na energetické cíle, infrastrukturu, a dokonce i výhledově na černomořskou flotilu plus normalizaci vzájemných vztahů.

Americká strana podle všeho Zelenského přímo neinformovala. Vyjádřil souhlas s dohodnutým příměřím, ale chtěl vědět detaily, všímá si amerikanistka Kateřina Březinová

To pak doprovázela vyjádření z Bílého domu i Kremlu a agentury TASS, která připojila něco, co nevíme, jestli probíhalo v rámci rozhovoru. A to je to významné. Kreml prohlásil, že klíčovou podmínkou pro vstup do jakéhokoliv příměří, je ukončení vojenské a zpravodajské podpory Ukrajiny od jejích spojenců. To je jeden zásadní moment, který ale přišel až se sdělením Kremlu.

Druhý zásadní moment, je skutečnost, že ještě do včerejších (úterních) pozdních hodin, byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj závislý na získávání informací z médií.

To znamená, že ho americká strana podle všeho přímo neinformovala. Vyjádřil svůj souhlas, ale chtěl vědět detaily.

Někdo může celou situaci označovat za rozčarující, někdo za nadějnou. V každém případě je to úplně jiná dohoda o příměří, než kterou měli Rusové před týdnem na stole.

Ruské zdržování

Může být Trumpova administrativa s tím vývojem spokojená? Jak se jí daří naplňovat proklamované plány, pokud jde o příměří?

Domnívám se, že zde jde o dvě zásadní věci, které nejsou stejné. Jde o to, co je příměří, a jak bude vypadat trvalý mír. Zároveň bych řekla, že Rusům lichotí a samozřejmě vyhovuje to, že je administrativa Donalda Trumpa vzala zpět do mezinárodních vztahů.

ONLINE: Nočním útokem Putin odmítl příměří, míní Zelenskyj. Jednání v Džiddě mají začít v neděli Číst článek

Kreml si zároveň dobře uvědomuje, že s Donaldem Trumpem to může být vrtkavé, protože byl ve svém prvním období k Rusku velice drsný a Rusové jsou si vědomi toho, že musí být obezřetní, aby si nepokazili dobrý začátek vyjednávání.

Putin má tedy mnoho důvodů, proč zůstat ve hře a dělat, že vyjednává o příměří a budoucím míru. Nicméně nemá moc důvodů to dělat, protože víme, že americká strana svojí dosavadní aktivitou dala Rusku spoustu věcí bez vyjednávání. Je to tedy hra o čas.

Kreml bude zcela jistě dělat, že jedná, ale bude to oddalovat, jak může, bude si na všechno možné stěžovat. A je otázka, jestli mu to americká strana vezme jako skutečně upřímnou snahu o vyjednání příměří.

Putin po hovoru s Trumpem souhlasil s přerušením útoků na energetiku Ukrajiny na 30 dní, uvedl Kreml Číst článek

Když se podíváme dovnitř Spojených států, jak je téma ruské války na Ukrajině důležité pro Američany?

To je strašně důležité. Když se podíváte na to, co skutečně hýbe Amerikou, je to velká debata, zda země neprochází konstituční krizí, tedy jestli exekutiva kolem Trumpa nebere na lehkou váhu soudní složku a bere vážně, co jim soudy ukládají. To je jedna velká bublina, ve které se Spojené státy nacházejí.

Druhou je, do jaké míry se mohou demokraté spojit v opozici proti republikánům, kteří jsou skutečně sešikovaní za Trumpem jako jeden muž či jako jedna žena.

Přes to všechno dokonce stoupá procento Američanů, kteří si myslí, že se nedělá pro Ukrajinu dost. Ještě před několika týdny průzkumy ukazovaly, že zhruba 60 procent Američanů si buď myslí, že se toho dělá akorát, nebo by se mělo dělat víc.

Včerejší průzkum od Gallupu ale ukázal, že 46 procent Američanů si myslí, že by se mělo dělat víc. Plus 23 procent si myslí, že se toho dělá akorát. To znamená téměř 70 procent americké veřejnosti. Což dost protiřečí tomu, co slyšíme, že je to daleko nebo že mají jiné priority.