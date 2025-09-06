Putin je velmi dobrý šikanátor. A všechno říká dopředu, ale my ho často nechceme slyšet, míní Boháč
Moskva ovládá nejen konvenční válčení, ale orientuje se i v informačním prostoru. Ruská kampaň v Česku je největší v historii. Proudí k nám desítky tisíc překladů ze sankciovaných ruských webů, zjistila investigace Voxpotu. „Bavíme se o webech, které do informačního prostoru posílají informace o tom, že by Ukrajinci měli být upalováni,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus válečný reportér, šéfredaktor serveru Voxpot a politolog Vojtěch Boháč.
„Pořád se snažíme najít nějakou přirozenou hranici Ruska, ale jak vidíme, jak jsme viděli historicky mnohokrát, ono nemá chuť se zastavit, aniž by bylo zastaveno silou,“ upozorňuje Vojtěch Boháč v pořadu Osobnost Plus.
A poukazuje na to, že případné kompromisy Moskva vždy dělá s ohledem na to, aby se dostala co nejdál a vybudovala si výhodné vojenské i vlivné pozice.
„Proti nám stojí někdo s velkým odhodláním vrátit se do svých vlivových sfér a my víceméně doufáme, že nebudeme muset dělat nic – což si nemyslím, že je udržitelné,“ zdůrazňuje.
Rusko se přitom vyvíjí stále stejným směrem a není to tak, že by byl jeho prezident Vladimir Putin nepředvídatelný, všímá si Boháč.
„Říká věci dopředu. Říká, že Ukrajina patří Rusku, nějakým způsobem je to jedna země. Říká, že se mají stáhnout vojska NATO ze střední Evropy. Naznačuje, že tady je jeho vlivová sféra. On nám to všechno říká a my ho jen často nechceme slyšet,“ přibližuje.
Rozdělit opozici
Moskva je podle válečného reportéra nejen odhodlaná, ale nemusí ani řešit politické rozpory a ruská populace je díky propagandě připravená na válku. Putin své soupeře navíc dokáže přesvědčit, že se jich jeho činy netýkají.
„Vladimir Putin je velice dobrý šikanátor, má průpravu už od svého petrohradského mládí,“ upozorňuje Boháč.
„A víme, že šikanátoři umí velice dobře rozdělovat svoji opozici. Věřím tomu, že on dokáže jednoho napadnout a druhým říkat: ‚Vás se to netýká, nechte to být nebo dostanete také ránu,‘“ nastiňuje.
Podobně to udělal Putin s Gruzií a Krymem, připomíná politolog. A narativ dokázal šířit také informačními kanály v Česku. Ruská kampaň u nás je dnes podle investigace Voxpotu největší v historii a do země proudí desítky tisíc překladů ze sankciovaných ruských webů.
„Bavíme se o webech, které do informačního prostoru posílají informace o tom, že by Ukrajinci měli být upalováni, Evropa bombardována jadernými zbraněmi, že tu někdo pěstuje genetické rostliny, které nám vymývají mozek,“ popisuje válečný reportér.
„Není to informace a názor do debaty, ale jsou to věci, které jsou podle různých expertů zaměřené vyloženě na vybudování nedůvěry, na rozdělení společnosti,“ zdůrazňuje Boháč.
„Jestli Rusko něco dobře umí, tak je to válčení. A nejenom to konvenční s tanky, ale také v informačním prostoru, umí to velice dobře zorganizovat,“ doplňuje.
