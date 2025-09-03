Putin láká Zelenského na jednání do Moskvy. Nepřijatelné, reagoval Kyjev
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že je připraven na schůzku s Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde, napsala agentura Reuters. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil návrh na schůzku v Moskvě za nepřijatelný.
Zelenskyj, jehož země se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump.
Šéf Kremlu se k vývoji situace na Ukrajině, kterou Rusko na jeho rozkaz napadlo v únoru 2022, vyjádřil po své návštěvě Číny, kde ve středu po boku čínského vůdce Si Ťin-pchinga a severokorejského diktátora Kim Čong-una zhlédl vojenskou přehlídku a jednal o další spolupráci s jejich zeměmi podporujícími ruskou invazi.
Putin řekl, že ruská armáda podniká na Ukrajině úspěšnou ofenzivu a postupuje na všech frontách. Ukrajina podle něj nemá síly na vlastní rozsáhlou ofenzivu a pouze se snaží zacelovat díry v obraně, nemá však takové vojenské rezervy jako Rusko.
Pokud převládne zdravý rozum, je Rusko ochotné dohodnout se na přijatelném ukončení konfliktu, v opačném případě jej vyřeší vojensky, dodal ruský lídr.
Moskva v posledních týdnech opakuje, že schůzka Putina se Zelenským bude mít smysl, až bude jasný její program. Ukrajina i její západní spojenci to označují za zdržovací taktiku, díky níž může Rusko dále podnikat údery na ukrajinská města, v nichž umírají desítky civilistů.
Místo pro jednání nabídlo už sedm zemí
Šéf ukrajinské diplomacie Sybiha v reakci na Putinova slova na síti X napsal, že hostit setkání ruského prezidenta se Zelenským nabídlo nejméně sedm zemí včetně Rakouska, Švýcarska, Vatikánu či tří arabských států.
„Toto jsou seriózní návrhy a prezident Zelenskyj je v jakoukoli chvíli připraven na takovou schůzku. Putin přesto dál plýtvá časem všech tím, že předkládá vědomě neuskutečnitelné návrhy,“ napsal Sybiha. K jednání podle něj může přimět Rusko jen zvýšený tlak. Kyjev apeluje na západní spojence, aby zpřísnili protiruské sankce a přiměli Moskvu k vyjednávání o míru.
Putin se dnes vyjádřil také k Trumpovu úternímu tvrzení, že je Putinem velmi zklamán a že Rusko, Čína a KLDR na schůzce v Pekingu spřádají intriky proti Spojeným státům. Putin uvedl, že jeho americký protějšek má smysl pro humor.
Doplnil, že všichni politici, s nimiž v čínské metropoli jednal, se pozitivně vyjadřovali o srpnové schůzce lídrů USA a Ruska na Aljašce a dávali najevo, že podle nich může přispět k ukončení války na Ukrajině. Trump po této schůzce v polovině srpna hovořil o velkém pokroku a o tom, že se Putin zřejmě brzy sejde se Zelenským.
Putin okomentoval také úterní výrok německého kancléře Friedricha Merze, který jej označil za „možná nejtěžšího válečného zločince naší doby“. Německý kancléř se podle ruského vládce snaží zbavit odpovědnosti, kterou má Západ za dění na Ukrajině. Putin řekl, že Západ využívá boje jako záminku k přijímání sankcí vůči Rusku. Moskva o své invazi do sousední země tvrdí, že byla reakcí na vlastní ohrožení ze strany zemí NATO. Putin dnes zopakoval jeden ze svých požadavků, že se Ukrajina nikdy nesmí stát členem aliance, s čímž souhlasí Spojené státy i někteří další členové NATO.
Zelenskyj ve středu jedná o další podpoře své země s představiteli severoevropských a pobaltských zemí v Kodani, na čtvrtek je pak v Paříži naplánována schůzka takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině.