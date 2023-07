Místo Putina pojede na summit do Afriky Lavrov. Na vládce Kremlu je vypsaný mezinárodní zatykač

Rusko na srpnovém summitu rozvíjejících se ekonomik BRICS nebude zastupovat prezident Vladimir Putin, ale ministr zahraničí Sergej Lavrov, uvedla ve středu ruská státní agentura TASS s odvoláním na kancelář jihoafrického prezidenta. Na Putina vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa žádal ICC, aby Putina během summitu nemusel zatknout, protože to by hrozilo válkou.

