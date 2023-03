Putinova ‚pracovní cesta‘ pokračuje, po Sevastopolu navštívil i okupovaný přístav Mariupol

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil okupované ukrajinské město Mariupol. Do strategického přístavu, který Rusko po tuhých bojích ovládlo loni v květnu, přiletěl vrtulníkem nedlouho poté, co v sobotu navštívil poloostrov Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Putin podle agentury TASS zavítal také do Rostova na Donu na jihozápadě Ruska, kde se setkal s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem, který velí ruským silám na Ukrajině.

