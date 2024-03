Putin mi ukradl jazyk, práva i kulturu. Nechci, aby mu to prošlo, říká o prezidentských volbách studentka

Vy jste nějakou chvíli zvažovala, že byste jela volit přímo do Ruska. Co to rozhodnutí změnilo?

Zaprvé cena letenek, protože moje máma tam nedávno letěla a někteří její přátelé v minulých měsících taky. A ta cesta je strašně dlouhá. Musíte nejdříve do Turecka, pak do Kazachstánu a Gruzie a myslím, že ještě přes jednu zemi, abyste se do Ruska dostali bez problémů.

Začaly ruské prezidentské volby. Putin, který zemi vede už 24 let, má vítězství jisté, píší média Číst článek

Cena letenek se tedy pohybuje okolo několika desítek tisíc a to pro mě nebylo únosné. I tak jsem ale opravdu dlouho plánovala, že na letenky našetřím a do Ruska prostě poletím.

Jenže já chodím na protesty proti Putinovi a za Navalného, taky jsem se o Rusku vyjadřovala do médií. A po tom, co zemřel Navalný, mě hodně přátel začalo přemlouvat, abych tam nejela. Navalnému se stalo něco podobného, vrátil se do Ruska. i když mu hrozilo nebezpečí. A v kontextu jeho smrti jsem si řekla, že ta cesta už nepřipadá v úvahu.

Věříte v transparentnost ruských prezidentských voleb?

V transparentnost těchto voleb samozřejmě nevěřím.

Tak proč jste šla volit?

Šla jsem z principu. V posledních měsících jsem měla strašně silný pocit, že tím, co Putin provádí s Ruskem, mi krade práva, kulturu i jazyk. Nechtěla jsem, aby mu volby prošly tak jednoduše, tak jsem to pojala jako protest. Zároveň jsem se chtěla potkat s lidmi, kteří smýšlejí stejně jako já. A těch tam bylo hodně.

Posunutí termínu

Kolik jich tam zhruba bylo?

Já moc neumím odhadovat, ale za tu hodinu a půl, co jsem tam stála, tak tipuji, že tam bylo mezi tři sta až čtyři sta lidmi. Musí se ale brát v potaz, že po vrbětické kauze odjelo spoustu pracovníků do Ruska a tohle byla jediná volební místnost na celou Českou republiku.

Putin pohrozil Západu jadernými zbraněmi. ‚Osvobozujeme nová území,‘ dodal k Ukrajině Číst článek

Také omezili možnost volit jen na jeden den. Původně se všude na oficiálních stránkách i v novinách psalo, že volby proběhnou šestnáctého a sedmnáctého března.

Jenže když jsme s mámou na stránkách ambasády hledaly, které dokumenty jsou k odvolení potřeba, tak jsme si všimly, že se datum voleb změnilo a v Praze proběhnou předčasně už patnáctého března. Udělali to potichu, protože asi doufali, že přijde méně lidí.

Jaká byla atmosféra na ambasádě a kolem ní?

Byla to zvláštní zkušenost. Když nepočítám protestní akce, tak jsem na ruské ambasádě byla ještě před válkou.

Když jsem byla zhruba v půlce řady, tak nás jedna paní začala upozorňovat, že se úředníci ptají na adresy bydliště v Česku. Jenže na to nemají právo, protože k odvolení na ambasádě potřebujete jen cestovní doklad, tedy pas.

Když jsem se dostala do ambasády, tak jsem se bála. Sice jsem si uvědomovala, že mi nic nemůžou udělat, že mě maximálně zavřou, no a co dál. Ale kolem stálo strašně moc mužů v oblecích a kuklách, kteří kontrolovali naše doklady.

Také jsme museli nechat všechny naše věci i telefon v takových skříňkách mimo ambasádu a projít přes detektor kovu.

Průhledná urna

A pak už jste šla přímo do volební místnosti?

Ne. Vevnitř byla další řada, kde jsme v takovém okýnku dostali volební lístek. Když jsem na něj čekala, tak mezi nás na chvíli vyšel jeden z pracovníků ambasády a říkal, že ví, že někteří lidé dávají svoji falešnou adresu v Česku a nemáme to dělat. Prý to nezneužijí, ale nikoho to samozřejmě nepřesvědčilo.

Všechny Putinovy prezidentské volby. Silná dominance ruského vůdce se opakuje už čtvrt století Číst článek

Někteří lidé jako svou adresu psali Ukrajinských Hrdinů 4 (adresa, na které je ruská ambasáda v ČR, pozn. red.), někdo říkal Vodičkovu nebo Hlavní nádraží. Většina lidí si adresu prostě vymyslela, protože se báli.

Pak jsem dostala volební lístek a šla jsem za plentu, kde jsem zaškrtla Davankova, jen aby tam byl někdo jiný než Putin.

Nakonec jsem šla k urně, která byla průhledná, což mi přišlo zvláštní. A jelikož ten lístek byl velký, tak se po vhození otevřel a takových tam bylo víc.

Takže bylo vidět, pro koho jste hlasovala?

Ano. Myslím, že když se někdo podívá na kamerový záznam a přiblíží to, tak během toho, co ten lístek padá, tak uvidí, kdo co zaškrtnul. Bylo to velmi zvláštní a nevěděla jsem, jestli se smát nebo brečet z toho, do jakého stavu se ta země dostala.

Odejít se dalo snadno a žádné excesy tam už nebyly. Jen bylo vidět, že zaměstnanci ambasády vědí, proč jsme tam přišli a že nás tam nechtějí.

Potom se už nic nedělo?

Potom se už nic nedělo, jenom tam byla spousta novinářů, kteří chodili a ptali se lidí na názory.

A ještě tam stáli dobrovolníci, kteří se ptali vycházejících z ambasády, koho volili, aby to pak mohli porovnat s oficiálními výsledky. A myslím si, že ten rozdíl bude docela drastický.