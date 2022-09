Vězení, nebo armáda. Rusové teď nemají na výběr a na emigraci je pozdě, říká ruský emigrant Litvin

Pro nás Rusy to teď bude jiná válka, shrnuje ruský aktivista a emigrant Anton Litvin. „Dosud na Ukrajině bojovali Čečenci a najatí vojáci, ale teď to budou naši kamarádi, děti našich kamarádů. Budou to lidé z Moskvy, Petrohradu, z velkých měst, obyčejní lidé,“ komentuje změnu, kterou přinese částečná mobilizace ruské společnosti. Ve středu ji vyhlásil prezident Vladimir Putin. Rozhovor Praha 22:46 21. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé nevěří Putinovým příběhům, ale nemají mžnost, jak se armádě vyhnout, upozorňuje Anton Litvin | Foto: Eduard Kornienko | Zdroj: Reuters

Jaká je po oznámení Vladimira Putina o částečné mobilizaci nálada mezi Rusy?

Nám, kteří žijí v emigraci, to bylo jasné už v úterý a pak ráno. My jsme v jiné situaci než lidé v Rusku, odkud není možné číst evropské a ukrajinské zprávy na internetu. Takže my jsme to čekali.

Také už víme, že je to celé lež, že to není plná mobilizace. Kolik lidí Putin potřebuje, tolik v armádě bude.

Teď to bude pro nás Rusy jiné. Dosud na Ukrajině bojovali Čečenci a jiní najatí vojáci, ale teď to budou naši kamarádi, děti našich kamarádů. Budou to lidé z Moskvy, Petrohradu, z velkých měst, obyčejní lidé.

My v emigraci se od rána domlouváme, jak budeme postupovat, kdy uspořádáme protestní pochod a co můžeme dělat a jak pomoci.

Mají ruští muži chuť bojovat na Ukrajině?

Jasně že ne. Ale problém je, že nemohou z Ruska utéct. Nedostanou schengenská víza. Tak co mají dělat?

Je to třeba kamarád mého syna, studovali spolu na střední škole. Byl rok v armádě, když mu bylo 18 let. Nebo syn mého bratra. V armádě už byli, pak vystudovali univerzitu, mají manželku, děti, začínají žít, mají normální život. A dnes mohou být posláni do války. To je strašné.

Věří Rusové tomu, co říká prezident Putin o ohrožení Ruska Západem?

Ne, jasně že tomu člověk nevěří. Ale nemají jinou možnost, jak se armádě vyhnout. Je to buď vězení, nebo emigrace, nebo armáda. To je všechno.

Vězení? Tam chodí náboráři

Jak dlouhé tresty hrozí za to, že se lidé vyhnou této částečné mobilizaci?

Tak dlouhé, dokud bude Putin žít. To může být několik let.

Může to i tak být pro někoho zajímavé, jít raději do vězení než do armády?

Ne, protože ve vězení bude ve stejné situaci. Chodí tam náboráři, lidi tam nabírá Jevgenij Prigožin (přezdívá se mu Putinův kuchař, financuje takzvanou Vagnerovu armádu žoldnéřů – pozn. red.). Nabízí vězňům peníze a svobodu, když pojedou bojovat na Ukrajinu.



Mohou dnes ještě lidé z Ruska emigrovat? V posledních hodinách jsou vykoupené letenky z Moskvy do Istanbulu a Jerevanu.

Dnes už je pozdě, na emigraci je potřeba myslet roky dopředu.

Chceme o tom mluvit s evropskými politiky a novináři, ale zatím nevím, jak pomoci generaci, která bojovat nechce, ale do armády musí.

Mohou být Rusové do armády odveleni, i když žijí v zahraničí? Mohlo by se to týkat i vás?

Ale jak? Když pojedu do Ruska, musím počítat s tím, že mě pošlou do armády. Ale já žiju v Evropské unii, v zemi Severoatlantické aliance.

Objevují se zprávy, že Rusko má problém s materiálem, s výbavou armády, zbraněmi, s nedostatkem čipů. Putin by ale mohl povolat až 300 tisíc lidí. Má pro ně vybavení?

Putin bojuje jako ve 20. století Stalin. Nepotřebuje dát lidem zbraň. Potřebuje lidi, kteří mohou jít i beze zbraní. Je to stalinská praktika, jedna zbraň na tři čtyři lidi. To pro Putina znamená mít armádu. Že nemají zbraň, to je problém těch lidí.

Opozice? V Rusku není

Může být tato mobilizace poslední kapkou Putinova režimu?

Nejsem politolog, ale myslím, že poslední kapkou bude až jaderné tlačítko. Doufám, že Putinovy jaderné rakety nelétají, nefungují, neexistují.

Anton Litvin, umělec a ruský aktivista | Foto: Martina Vacková | Zdroj: Český rozhlas

Je dnes v Rusku ještě nějaká opozice?

Ne, vůbec.

A mimo Rusko?

To jsme třeba my. Dnes budeme mluvit o tom, co můžeme dělat, jak pomoci.

Jak je ruská společnost spokojená, nebo nespokojená s vývojem války na Ukrajině?

Mluvil jsem s kamarádem, který teď jel do Ruska. A byl v šoku, protože my, co žijeme v Evropě, Ukrajině pomáháme. Ale v Moskvě je to jinak. Všichni tam byli šťastní, byly plné restaurace, divadla, nikdo tam o válce nemluvil a nemyslel na ni.

Dá se odhadnout, jak se k této částečné mobilizaci postaví ruské ženy, až jim odvelí členy rodiny, manžely, syny?

To zatím nikdo neví, je pár hodin po oznámení částečné mobilizace. Ale ženské pochody být musí, ale kdy a kolik žen přijde? Muži nebudou moci protestovat, protože už budou v armádě. Ale ženy musí něco aktivního udělat.