Vytváří se tu problém bez jakýchkoliv důvodů, uvedl Putin k plánu na přijetí Finska a Švédska do NATO

Plány na přijetí Finska a Švédska do NATO jsou problém, prohlásil v pondělí podle agentury Reuters ruský prezident Vladimir Putin. Připojení severských zemí do Severoatlantické aliance by podle něj Moskva nevnímala samo o sobě jako hrozbu. Upozornil ale, že Rusko by muselo reagovat, pokud by Severoatlantická aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu.

Moskva 15:51 16. května 2022