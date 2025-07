Putin nepřistoupí na ultimátum. Trumpovi teď došlo to, co ostatním před půl rokem, míní historik

Mysleli jsme si, že jsme dohodu o příměří už několikrát uzavřeli, a pak prezident Vladimir Putin začne odpalovat rakety na nějaké ukrajinské město, zkritizoval prezident USA Donald Trump chování Ruska. „Na co teď přišel Trump, není nic nového. A že mu to trvalo půl roku, nesvědčí o jeho velkých politických schopnostech,“ reaguje pro Český rozhlas Plus historik Jan Rychlík z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Praha 21:11 30. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Rychlík | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Trump je prý z chování ruského prezidenta Putina zklamaný, protože vždy slíbí příměří, ale pak začne opět odpalovat rakety na ukrajinská města. Proto mu dal Trump ultimátum, aby s tím přestal do padesáti dní, a nyní termín zkrátil dokonce jen na deset dvanáct dní.

„Nevím, jestli Trump tentokrát něco udělá. Zatím jsme slyšeli jenom slova,“ kritizuje Rychlík. „Doufám, že teď k sankcím skutečně sáhne, i když u něj záleží, jak se vyspí.“

Putin podle něj samozřejmě nesplní nic. „Jenom naivní člověk si může myslet něco jiného,“ míní historik. Na ruského prezidenta platí jen hrubá síla a sankce sice poškodí ruské občany, ale na obyčejných lidech v Rusku vedení státu nikdy nezáleželo, tvrdí.

„Od sankcí bych si zásadní průlom nesliboval. Z Ruska se do Spojených států prakticky nic nedováží, takže není na co uvalit cla. Nějaký dopad to mít bude, ale nic zázračného.“

V Rusku jsou lidé neustále bombardováni svou slavnou minulostí – hlavně druhou světovou válkou, připomíná Rychlík.

„O válkách, které Rusko prohrálo, a nebylo jich zrovna málo, se nikde nemluví. Takže průměrný Rus si myslí, že je silnější, než doopravdy je. A já bych řekl, že tomu podlehl i Putin, byť mu do hlavy nevidím,“ doplňuje.

Proto také ruský prezident nemůže přistoupit na žádná ultimáta a už vůbec ne ze strany USA. Jeho autorita by se zhroutila. „To by mohlo vyvolat v ruské společnosti skutečné otřesy, jaké například smetly cara Mikuláše II., když prohrál první světovou válku,“ srovnává historik.

Ukrajinská prohra

„Nechci být posel špatných zpráv, ale z vojenského hlediska Ukrajina válku prohrála, protože nemá už lidské zdroje. A když nemáte vojáky, tak vám jsou zbraně k ničemu,“ soudí Rychlík a přiznává:

„Mrzí mě to, jsem člověk, který stojí jednoznačně na straně Ukrajiny. Ale musíme se podívat realitě tváří v tvář.“

Problém je podle něj to, že západní státy nejsou ochotné Ukrajině vojáky poslat. Přesto nepovažuje historik ukrajinský vzdor za zbytečný, protože dosud Rusko utrpělo ztrátu asi milionu vojáků.

„Zní to cynicky, ale z hlediska vojenské taktiky to je úspěch, protože v případě nějaké nové ruské intervence mu budou prostě chybět,“ očekává.

Putin podle něj přesto politicky prohrál, a to už v roce 2022. Mezi Ruskem a Ukrajinou je totiž dnes vykopán hluboký příkop a ruský prezident neuzná nikdy neuzná vinu. A proto ke smíření mezi oběma státy dojít nemůže.

