Putin pogratuloval Trumpovi ke zvolení prezidentem. Uvedl také, že je s ním připraven jednat

Bez věřících voličů nevyhrajete volby, říká bývalý stratég Obamy. Trumpovi se povedlo oslovit katolíky

Co přispělo k porážce Kamaly Harrisové? Jaký elektorát se jí nepodařilo oslovit? Co by měla Demokratická strana v budoucnosti udělat lépe? Reportérka Jana Karasová hovořila s Christopherem Halem.