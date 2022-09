Částečná mobilizace by se měla dotknout 300 tisíc rezervistů, prohlásil ruský ministr obrany Šojgu

Válka na Ukrajině vstupuje do nové fáze. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, která má začít během středy. Oznámil to ve svém mimořádném projevu k národu. Hned po něm pak vystoupil ve státní televizi i ministr obrany Sergej Šojgu. Moskva 11:38 21. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident hned několikrát zdůrazňoval, že mobilizace je částečná, tedy že se netýká plošně všech | Zdroj: Reuters

Vladimir Putin ve svém mimořádném projevu zdůvodňoval vyhlášení částečné mobilizace tak, že Rusko podle něj nebojuje s Ukrajinou, ale tím, co označuje za „kolektivní Západ“. Ten má prezidenta Ruské federace záměr zemi zničit a rozložit.

Spojenci Ukrajiny měli podle něj také překročit všechny hranice, když dodávají Kyjevu zbraně, kterými se útočí i v pohraničních oblastech Ruska. Západ údajně ponouká Ukrajinu k tomu přesunout boje přímo na území Ruska.

V projevu taktéž zaznělo, že Rusko k ochraně svého území a národa použije všechny dostupné prostředky. Putin také podpoří rozhodnutí Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti, tedy okupovaných ukrajinských území, která už na tento pátek uskuteční takzvaná „referenda o připojení k Rusku“.

Ruský prezident hned několikrát zdůrazňoval, že mobilizace je částečná, tedy že se netýká plošně všech. Podle něj budou branné povinnosti podléhat pouze ti, kdo jsou v záloze, a především ti, kdo sloužili v ozbrojených silách, mají určitou odbornost a zkušenost.

Projev ministra Šojgua

Ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že částečná mobilizace se má dotknout 300 tisíc rezervistů. Podle jeho slov jde o jedno procento z těch, koho by se akce mohla týkat. Zároveň poprvé po půlroce zmínil, že počet zabitých ruských vojáků na Ukrajině je 5 900. Ukrajina a její západní spojenci odhadují ruské ztráty na přibližně desetinásobek.

Kreml naposledy svá čísla zveřejnil koncem března. Tehdy uváděl asi 3800 padlých. Pokud by to tedy bylo tak, jak tvrdí ministr Šojgu, Rusko by za půl roku muselo přijít „pouze“ o 2000 vojáků nejen během všech rozsáhlých bitev o Donbas, ale také v průběhu současné ofenzivy v Charkovské oblasti a všech dalších střetů.