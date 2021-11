Putin: Přerušení dodávek plynu jsem s Lukašenkem nekonzultoval. Bělorusko by to ale mohlo udělat

Bělorusko s Ruskem nekonzultovalo případné přerušení dodávek ruského zemního plynu do Evropy. Řekl to v sobotu prezident Vladimir Putin v rozhovoru s ruskou státní televizí. Zároveň připustil, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko může přerušení dodávek teoreticky nařídit. Takový krok by nicméně podle Putina mohl narušit vztahy mezi Minskem a Moskvou. Moskva/Minsk 17:27 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nedávno jsem s (Lukašenkem) dvakrát mluvil a on se mi o tom ani jednou nezmínil, ani to nenaznačil,“ řekl Putin | Zdroj: Reuters

Evropská komise v pátek uvedla, že pokud Lukašenko splní své hrozby, ještě více to poškodí dodavatele plynu.

Lukašenko ve čtvrtek pohrozil odvetnými opatřeními proti jakýmkoli novým sankcím Evropské unie vůči Minsku v souvislosti s patovou situací s migranty na na vnější hranici Evropské unie. Naznačil, že by mohl zastavit tranzit plynu a dalšího zboží přes Bělorusko.

Varování běloruského prezidenta na krátkou dobu zvedlo ceny plynu k okamžitému dodání v Evropě. Ta získává přibližně třetinu dodávek této suroviny z Ruska, mimo jiné prostřednictvím plynovodu Jamal, který vede přes Bělorusko do Polska a Německa. Běloruský úsek tohoto plynovodu vlastní ruský státní plynárenský monopol Gazprom.

„Nedávno jsem s (Lukašenkem) dvakrát mluvil a on se mi o tom ani jednou nezmínil, ani to nenaznačil,“ řekl Putin, který se k otázce možného přerušení dodávek poprvé vyjádřil veřejně.

„Samozřejmě, teoreticky by Lukašenko jako prezident tranzitní země mohl nařídit přerušení našich dodávek (plynu) do Evropy. To by však znamenalo porušení naší smlouvy o tranzitu plynu a já doufám, že se to nestane,“ dodal ruský prezident.

‚Velké škody‘

Pokud by Bělorusko skutečně přerušilo dodávky, způsobilo by to podle Putina „velké škody“ evropskému energetickému sektoru. „A nepomohlo by to rozvoji našich vztahů s Běloruskem jako tranzitní zemí,“ dodal. „Pokud to nepronesl v afektu ve vyhrocené situaci, proberu to s ním,“ ujistil ruský prezident.

Ceny plynu letos výrazně vzrostly kvůli řadě faktorů, jako jsou nízké zásoby a zvýšená poptávka související s hospodářským oživením po uvolnění koronavirových omezení. Objevila se rovněž obvinění, že Rusko manipuluje s cenou plynu, aby dosáhlo rychlého spuštění provozu plynovodu Nord Stream 2. Rusko však zodpovědnost za růst cen odmítá.

Rusko, které tento týden začalo zvyšovat dodávky, aby před zimní topnou sezonou doplnilo své evropské zásoby, uvedlo, že další dodávky by mohly přijít, jakmile Nord Stream 2 dostane od Německa zelenou.

Nord Stream 2 je dalším ruským plynovodem, který má obejít tranzitní země, zejména Ukrajinu, která se v minulosti dostala do sporu s Moskvou o ceny plynu. Kreml plynovod označuje za „čistě komerční projekt“ a odmítá, že by za ním jakkoli stála politika. Německo má na certifikaci plynovodu čas do začátku ledna.