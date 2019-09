Netanjahu se setkal s Putinem. ‚Izrael nebude trpět výhrůžky Íránu,‘ řekl mu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi řekl, že Izrael nebude trpět výhrůžky Íránu, a upozornil, že islámská republika využívá syrské území k útokům na Izrael. Putin svému hostu řekl, že mu záleží na tom, kdo vyhraje nadcházející izraelské volby. Informovaly o tom agentura Interfax a izraelský list The Times of Israel. Moskva 22:59 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Netanjahu a Vladimir Putin | Zdroj: Reuters

Netanjahu jednal s Putinem v černomořském letovisku Soči. Předtím se setkal s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem.

Putin při setkání podle agentury RIA Novosti vyzdvihl bezpečnostní spolupráci mezi Izraelem a Ruskem. Podle izraelského listu The Times of Israel Netanjahu řekl, že blízké izraelsko-ruské vztahy a koordinace izraelských vojenských aktivit v Sýrii s Ruskem jsou výsledkem blízkého osobního vztahu s Putinem. Předseda izraelské vlády také ale kritizoval íránské vojenské aktivity v Sýrii.

„V uplynulém měsíci jsme zaznamenali prudký nárůst pokusů Íránu využít syrské území k tomu, aby na nás podnikal útoky," řekl izraelský premiér.

Írán stejně jako Rusko v syrském konfliktu stojí na straně vlády prezidenta Bašára Asada. Izrael opakovaně v minulosti podnikl nálety na íránské cíle v Sýrii i v Libanonu, většinou tyto operace však nekomentuje.

Izraelské volby se blíží

Putin podle The Times of Israel o osobním vztahu s Netanjahuem přímo nehovořil, uvedl však, že Rusku velmi záleží na tom, kdo vyhraje izraelské parlamentní volby.

„Doufám, že ať už v Knesetu zasedne kdokoliv, bilaterální vazby obou zemí naše vztahy poženou kupředu,“ citoval Putina The Times of Israel. „Více než 1,5 milionu imigrantů z bývalého Sovětského svazu žije v Izraeli. Vždy jsme je považovali za naše lidi, krajany. Samozřejmě nejsme lhostejní k tomu, jací lidé usednou v izraelském parlamentu,“ uvedl Putin.

Netanjahu do Ruska přiletěl necelý týden před předčasnými parlamentními volbami, které se v Izraeli uskuteční 17. září. Letos to budou už druhé poté, co se Netanjahuovi nepodařilo sestavit koalici. Nynější Netanjahuova návštěva Ruska je letos již třetí.