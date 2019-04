Putin podepsal ‚humanitární‘ dekret pro Donbas, povstalci získají snazší přístup k ruskému občanství

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který dává právo obyvatelům „řady okresů na jihovýchodě Ukrajiny“ získat ruské občanství ve zjednodušeném řízení. Informovala o tom agentura TASS. Rozhodnutí, označené jako humanitární akt, neuvádí, kterých ukrajinských oblastí se zjednodušený režim týká. Podle dřívějších zpráv moskevského tisku jde o regiony ovládané proruskými separatisty. Moskva 16:19 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident podepsal dekret pro snazší získání občanství (ilustrační foto) | Foto: Mikhael Klimentyev | Zdroj: Reuters

Podle Putinova dekretu, který se údajně opírá o všeobecně uznávané zásady a normy mezinárodního práva, jsou ruské úřady povinny žádost o občanství vyřídit ve lhůtě do tří měsíců.

Putin slavil páté výročí anexe Krymu, do plného výkonu uvedl dvě nové elektrárny Číst článek

Podat žádost mohou občané obývající „jednotlivé okresy Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny“, uvádí se v dokumentu.

Ruský list Kommersant o chystaném dekretu informoval už v polovině dubna. Napsal, že ruské regiony sousedící s povstaleckými oblastmi Donbasu se připravují na příliv nových ruských občanů.

V Rostově na Donu – ležícím nedaleko ukrajinských hranic – v polovině března otevřeli nový migrační úřad ministerstva vnitra a nová infrastruktura pro migranty se buduje i v jiných ruských pohraničních městech.

Putinovo rozhodnutí v rozhovoru pro TASS komentoval kremelský poradce Vladislav Surkov, jeden z hlavních architektů ruské politiky vůči Ukrajině.

S Ruskem je jednoznačně třeba hovořit, prohlásil Zelenskyj. S Putinem by se bez váhání setkal Číst článek

„Je to krajně významná událost pro občany Doněcké a Luhanské lidové republiky. Je to povinnost Ruska vůči lidem hovořím a uvažujícím rusky, kteří se teď dostali do tíživé situace kvůli represivním akcím kyjevského režimu. S ruským pasem se budou cítit svobodnější a bezpečnější,“ konstatoval Surkov.

V části Doněcké oblasti kontrolované povstalci žije podle ruského tisku 2,3 milionu lidí, v Luhanské oblasti necelého půldruhého milionu. Zjednodušený režim získání ruského pasu využívají už obyvatelé Podněstří, separatistické moldavské enklávě osídlené většinovými Rusy.