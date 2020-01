Putin navrhl kandidáta na nového premiéra, Medveděva má vystřídat šéf daňového úřadu Mišustin

Vladimír Putin navrhl v návaznosti na demisi ruské vlády Dmitrije Medveděva nového premiéra. Tím by se měl stát ředitel ruského Federálního daňového úřadu Michail Mišustin, který již s převzetím funkce souhlasil. Podle agentury TASS to oznámila tisková služba Kremlu. Aktualizujeme Moskva 17:24 15. 1. 2020 (Aktualizováno: 18:14 15. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel ruského Federálního daňového úřadu a možný budoucí ruský premiér Michail Mišustin. | Foto: Sputnik | Zdroj: Reuters

Kandidaturu třiapadesátiletého Mišustina, který v čele Federálního daňového úřadu působí od roku 2010, předložil prezident Vladimir Putin Státní dumě. Putin přišel s návrhem jen pár hodin od středeční rezignace premiéra Dmitrije Medveděva, která přišla po prezidentově tradičním projevu o stavu země, v němž mimo jiné navrhnul klíčové změny ústavy. Stávající kabinet bude zatím s pověření prezidenta vykonávat povinnosti do jmenování nové vlády.

Владимир Путин внёс кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства https://t.co/kTfkx8ydFy pic.twitter.com/i9a5vdLi0a — Президент России (@KremlinRussia) January 15, 2020

Mišustin podle ruských agentur večer přijel do sídla dolní komory parlamentu, kde se sešel s jejím vedením. Poslanecká frakce vládní strany Jednotné Rusko by se měla kandidaturou Mišustina zabývat hned ve čtvrtek ráno, jak uvedl mluvčí frakce Sergej Něverov. Zdůraznil přitom, že nového předsedu vlády je nezbytné schválit co nejrychleji.

„Všechny úkoly, které označil prezident ve svém dnešním poselství, vyžadují co nejrychlejší řešení. Zejména jsou nezbytné úpravy ve federálním rozpočtu na nynější rok pro zahájení výplat sociálních dávek určených pro podporu rodin. Lidé na to čekají,“ řekl Nevěrov.