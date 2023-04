Procházková: Nevinní lidé se v Rusku bojí, aby nebyli z něčeho obviněni. Na právo se nedá spolehnout

Ruské vyšetřovací orgány měly v případě úmrtí proválečného bloggera jasno už v pondělí. Darja Trepovová podle jejich závěrů plnila plán ukrajinské rozvědky a spolupracovníků Alexeje Navalného. „Ruští vyšetřovatelé mají asi různé priority. Na celé situaci je úplně nejhorší, že nemůžeme říct, jestli to je pravda, nebo není,“ komentuje novinářka z Deníku N Petra Procházková. Osobnost Plus Praha 19:25 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Petra Procházková upozorňuje na ruskou propagandu | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

K výbuchu v petrohradské kavárně jsou dostupná pouze videa z události, jakékoli důkazy však podle Procházkové chybí. „Jediné, co víme, je, že tam něco vybuchlo,“ říká Procházková k nemožnosti ověřit informace. „Kdybychom to chtěli dovést do absurdna, tak to nemusela být ani ta soška. Pravděpodobně ale byla.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí. Hostem je Petra Procházková, novinářka z Deníku N

Nanejvýš podivné je podle ní i údajné napojení Trepovové na ukrajinskou rozvědku a spolupracovníky Alexeje Navalného, jak tvrdí ruští vyšetřovatelé.

„To mně přijde jako největší UFO celé té kauzy. Ostatně je to takový guláš. Měli tam tedy být lidé od Navalného, ukrajinské tajné služby, ekologičtí aktivisté, nebo feministky, které ona představuje?“ uvažuje novinářka a dodává:

„Zdá se mi, že ruská propaganda se v tomto případě pokusila o to, aby tam bylo v jednom hrnci všechno pěkně narváno a ukázalo se, že všechny tyto struktury jsou teroristické.“

Přinesla jsem sošku, která vybuchla, uvedla na videu žena zadržená v souvislosti s atentátem v Petrohradě Číst článek

Videa z výslechu Trepovové se také poměrně záhy objevila na internetu. „Nejzvláštnější je, že se ty záběry objevily. To znamená, že celý případ má sloužit k něčemu ještě úplně jinému než vyšetření a nalezení pachatele,“ vysvětluje Procházková.

„Je to jasná propagandistická akce. To, že to je na sítích, museli chtít nejen vyšetřovatelé, ale i ti na těch nejvyšších místech,“ uvažuje.

Co je lež?

Podle amerických pozorovatelů celá kauza odráží napětí uvnitř samotného ruského vedení. Verzí příčin aktuálního dění je však momentálně několik.

„Dokážu si představit, že byly zapojeny ukrajinské tajné služby, ale dokážu si také představit, že je to výsledek vnitřních rozporů a třenic mezi různými silovými skupinami v Rusku. Tato verze se mi skoro zdá nejpravděpodobnější,“ usuzuje Petra Procházková.

„Dokážu si představit, že byly zapojeny ukrajinské tajné služby, ale dokážu si také představit, že je to výsledek vnitřních rozporů a třenic mezi různými silovými skupinami v Rusku.“

Rychlé objasnění událostí v Petrohradu přichází v době, kdy od zavraždění kritiků režimu Vladimira Putina Anny Politkovské a Borise Němcova uplynulo již mnoho let, zatímco v jejich případě žádný posun k objasnění nenastal.

„Žijeme v obrovské nejistotě, protože nikdy nedokážeme odhadnout, kdy ruské orgány lžou, kdy si vymýšlejí, snaží se nás úplně zavést na scestí, anebo kdy je to náhodou pravda. Nedůvěryhodnost vůči ruským médiím, politikům, vyšetřovacím orgánům i soudům je tak obrovská, že už nemůžeme ani nic odhadnout,“ připomíná novinářka.

Ještě před několika lety však podle ní bylo mezi vyšetřovateli mnoho profesionálů, kteří pracovali bez ohledu na politiku, zejména však v regionech. „To se teď změnilo, v těch orgánech, které nyní mají za hlavní úkol sloužit politické moci, už ti slušnější nezůstali,“ říká Procházková.

„Vyšetřovatelé jsou tam spíš formálně. Lidé se bojí, i když nic neudělali, že budou z čehokoliv obviněni a pak odsouzeni, protože se nemůžete na právo vůbec spolehnout,“ uzavírá reportérka Deníku N.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře.