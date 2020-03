Ruští poslanci schválili změnu ústavy. Umožňuje Putinovi znovu kandidovat

Dolní komora ruského parlamentu, Státní duma, ve středu ráno schválila návrh změny ústavy, která umožní stávajícímu prezidentovi Vladimiru Putinovi kandidovat i v příštích volbách hlavy státu. Úpravu základního zákona musí ještě schválit horní komora, Rada federace, a souhlasit s ní musejí i subjekty Ruské federace a občané v referendu. Moskva 11:20 11. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin usiluje o změnu ústavy, která by mu umožnila znovu kandidovat na ruského prezidenta. | Foto: Pool | Zdroj: Reuters

Novelu, navrženou v lednu překvapivě Putinem, v závěrečném, třetím čtení ve středu ráno podle agentury TASS ve 450členné dumě podpořilo 383 poslanců, nikdo nehlasoval proti. Pouze 43 zákonodárců komunistické strany se zdrželo, všechny ostatní poslanecké skupiny byly „pro“.

Do přijatého návrhu úpravy základního zákona poslanci ve druhém čtení v úterý zařadili i doplněk navržený poslankyní a první kosmonautkou světa Valentinou Těreškovovou, jenž umožňuje Putinovi znovu do úřadu prezidenta kandidovat, až mu v roce 2024 vyprší stávající mandát.

V textu se uvádí, že omezení počtu prezidentských období nemá bránit osobě zastávající funkci prezidenta v okamžiku vstupu tohoto návrhu v platnost účastnit se jako kandidát prezidentských voleb bez ohledu na počet mandátů, které daná osoba dosud zastávala.

Ruská ústava až dosud zakazovala zastávat více než dvě funkční období v čele státu za sebou. Putin proto po prvních dvou obdobích přešel na jaře 2008 z Kremlu do čela vlády, zatímco v prezidentské funkci jej na čtyři roky vystřídal Dmitrij Medveděv. Do Kremlu se Putin vrátil na jaře 2012, přičemž mezitím novela ústavy prodloužila prezidentský mandát ze čtyř na šest let.