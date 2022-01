Nevidím důvod k tomu něco obsazovat, když vlastně už to obsazené je, říká o Putinovi Petra Procházková

„Z pozice novinářky se mi zdá, že situace opravdu vyhrocená je a vztahy jsou hluboko pod bodem mrazu. Takže to opravdu připomíná doby studené války,“ komentuje aktuální dění mezi Ruskem a Západem pro Český rozhlas Plus Petra Procházková, novinářka Deníku N. „Na druhou stranu – já pořád cítím, že se to odehrává hlavně v rovině rétorické.“ Osobnost Plus Praha 16:33 13. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Procházková, novinářka | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„A i když Rusové haraší zbraněmi – a Američané upřímně řečeno také na tom svém vykolíkovaném území –, tak se mi přece jen nezdá, že bychom se měli obávat nějakého většího konfliktu,“ uvažuje Procházková. V pořadu Osobnost Plus pak ještě doplňuje: „Čímž nechci říct, že situace je idylická a nemáme se čeho obávat.“

Přesuny ruských vojáků u ukrajinských hranic ale mohou pokračovat.

„Upřímně řečeno, já si myslím, že celá ta hra, všechny rozhovory, co se teď dějí, se nakonec mohou zvláštním způsobem zrcadlit v situaci na východní Ukrajině. Kterou mohou třeba Rusové uznat jako samostatné republiky – tedy Doněckou republiku a Luhanskou republiku. A pak už stačí, aby je někdo z představitelů, které oni uznají za oficiální, prostě pozval. A zvacích dopisů máme v historii spousty,“ naznačuje.

Pokud bude novinářka Procházková spekulovat dál, tvrdí, že obě oblasti nemá Kyjev pod kontrolou a navíc tam žijí lidé, kteří si to přejí.

„Ne vojáci, ne zbojníci, a ani ne úplně Rusové, protože tato oblast je známá tím, že je tam hodně namíchaných národností, které se svážely z celého Sovětského svazu. A tyto ženy a muži se tam dávali dohromady a rodily se jim děti s různým etnickým původem. Sami se cítí být ,homo sovětikus‘.“

„Statisíce lidí tam už mají ruské pasy, což vidím jako přípravu na tento velmi nebezpečný krok.“ Petra Procházková

„Kdyby se tam člověk jel podívat třeba na dovolenou, tak bude mít pocit, že vlastně ani není moc o co stát. Je to území nehostinné, nepěkné, se zhrouceným průmyslem a je velkou zátěží pro toho, kdo se o něj chce starat. Takže i na Ukrajině už zaznívají hlasy, jestli stojí vůbec za to vynakládat tolik úsilí, peněz a lidských životů na ochranu tohoto podivného území. Psychologicky a politicky to je samozřejmě nepřijatelné.“

Přitom jde o území s necelými třemi miliony obyvatel 40milionové Ukrajiny.

„Ale i to je těžko říct, protože tam byla obrovská migrace a my přesně nevíme, kdo kam odešel. V tuto chvíli jsou tam statisíce lidí, kteří dostali ruské pasy a jsou to regulérně ruští občané. Takže to vidím jako přípravu na tento velmi nebezpečný krok, který se přesně stejně odehrál v Jižní Osetii. Takto byla v roce 2008 odtržena od Gruzie,“ upozorňuje.

Ruské sankce budou bolet i nás

Pokud má novinářka odhadnou opět hypotetickou reakci Západu, říká: „Jsem přesvědčena, že by se jen nedíval a že by sankce byly takové, že si to právě proto ještě Rusko rozmýšlí. Musely by být takové, že by bolely i nás v EU. Ostatně – už neexistují žádné sankce, které bychom přijali vůči Rusku, a nás by se nedotkly. To prostě není možné.“

O nových sankcích Západu se hovoří už od prosince, kdy americký prezident pohrozil, že pokud Rusko napadne Ukrajinu: „Přijdou vážné důsledky. Ekonomické důsledky, jaké ještě nikdy neviděl, jaké dosud nikdy nebyly zavedeny,“ uvedl Joe Biden.

Podle novinářky Procházkové se Putin musí tvářit, že ho sankce nijak neznepokojují, v opačném případě by to byla vážná taktická chyba. „Dokonce jsem slyšela legrační výroky Putinových politologů a ,kremrologů‘, kteří lidem říkají: ,Oni nás straší, že nebudeme mít ledničky, že nebudeme moci dovážet toto spotřební zboží. Ale přece lednička není to, na čem stojí ruský národ.‘“

„Takže jisté obavy bych tady viděla. Musíme si uvědomit, že Rusko, ač je to velmoc, která lítá do vesmíru, tak pořád ještě neumí vyrobit pořádný mobilní telefon nebo právě tu ledničku a televizi. Takže je závislé na dovozu ze Západu. A představte si, co by se stalo, kdyby najednou se všechno zastavilo,“ nastiňuje.

Ukrajina v NATO?

Putin má podle novinářky jiné metody, jak dosáhnout svého cíle. „Jeho hlavní cíl je, aby Ukrajina nevstoupila do Severoatlantické aliance, a to se mu daří. Obávám se, že se mu to i dlouhodobě dařit bude. Protože země, která nemá územní celistvost, nekontroluje své hranice, prostě nebude do NATO přijata.“

„Putinova izolace od reality je obrovská.“ Petra Procházková

„Putin chce udržovat na Ukrajině nestabilitu hybridní válkou, ekonomicky ji vysávat a natáhnout na východní hranici velkou část ukrajinské armády. To všechno se mu daří, takže nevidím úplně důvod k tomu ještě něco obsazovat, když vlastně už to obsazené je.“

Je Ruská federace ještě velmoc? „Je to zakomplexovaná velmoc, která je menší, než bývala. Ale ten titul bych jí úplně neodepírala,“ uzavírá Procházková.

„Putinova izolace od reality je obrovská. Je obklopen lidmi, kteří k němu zcela zjevně nepouštějí informace, které k němu pustit nechtějí. Je tady jedno velké ,ale‘ – není to jen Putin, kdo o těchto věcech rozhoduje.“

„Musíme si uvědomit, že to sice na první pohled vypadá, že Rusku jde o to, aby bylo velké a mocné. A že to je i mentalita Rusů. Tady jde především o peníze, ale těch, kteří jsou kolem Putina,“ míní novinářka s tím, že právě pro Putinovo okolí by ozbrojený konflikt s Ukrajinou rozhodně výhodný nebyl.

