Putin se chová jako internetový troll, tvrdí finská novinářka. Používá stejné argumenty i obsahy

Finská novinářka Jessikka Aro se už osm let soustavně věnuje ruským dezinformacím a takzvaným trollím farmám. Za své články a knihu „Putinovi trollové“ dostala nejen významnou finskou novinářskou cenu, ale také čelila tvrdé kyberšikaně, výhrůžkám nebo stalkingu. Tématu dezinformací se ale i přesto dál věnuje. Rozhovor Helsinki 13:07 18. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jessikka Aro | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co vidíme, pokud jde o dezinformační-mediální scénu, od začátku ruské invaze na Ukrajinu?

Vidíme ruského prezidenta Vladimira Putina, který se chová jako internetový troll. Používá stejné argumenty a obsahy, které internetový trollové šíří už od roku 2014, kdy jsem začala téma trollů zkoumat. Bohužel Vladimir Putin má mnohem větší mediální dosah, po celém světě. Takže velmi šikovně využívá média, aby šířil své výhrůžky a nenávistné vzkazy po celém světě

V krytu pod divadlem v Mariupolu dostávaly dva dny jídlo jen děti. Záchranu komplikuje ostřelování Číst článek

Je to něco překvapivého, nebo je to jen logické vyústění toho, co se dělo?

Samozřejmě je to mnohem efektivnější jej využívat. Novináři ho musejí citovat, jsou to zprávy, takže je to výhodnější než trollové. Co vidíme, je typická válečná propaganda. Ten obsah je zaměřený na nás všechny, protože Putin nás staví do role svých nepřátel.

Útočí na západní země a samozřejmě na ukrajinské představitele. To je klasická informační operace ruských tajných služeb namířená přes hranice, ale nejhůře jsou na tom občané Ruska, kteří nemohou uniknout z jeho informační bubliny. Je pro ně čím dál tím složitější obejít tu cenzuru. Čím si Rusové teď prochází, a co trvá už dvacet let Putinova režimu, jsou manipulace, lži, nenávist a vymývání mozků.

Vyjádření a kroky Vladimira Putina a Kremlu v nás vyvolávají strach, některé z nás možná skoro paralyzují. Tak co máme my, jakožto obyčejní lidé, dělat?

Co se Putin a jeho propagandistická mašinérie snaží ovlivnit je naše mysl a naše rozhodování. A v tuto chvíli využívají strach. Emoci jménem strach k tomu, aby naši mysl a tudíž naše chování dostali pod kontrolu. Líbí se jim představa, že jsme vyděšení, paralyzovaní, neschopní ze strachu udělat rozhodnutí.

Tohle je strategické zastrašování. Je to něco, co se nám děje, protože je to pro ně politicky výhodné. Proto se tomu strachu nesmíme poddat. Pokud to uděláme, pak jsme svým způsobem na dálku ovládaní Putinem a to nechceme. Ale Vladimir Putin chce, abychom my a především západní politici, dělali taková rozhodnutí, která by bez strachu neudělali. To jsou rozhodnutí, která nám ublíží. Jeho snahou je omezit naši ochotu bránit naši zemi. A tohle všechno dokáže bez toho, aby přímo na nás vypálil jedinou střelu. Proto se nesmíme nechat ovládat strachem

Co média nebo politici, jak ti mohou pomoci občanům?

V první řadě musíme ovládnout svůj vlastní strach. Já jsem o tom hodně přemýšlela jako novinářka, protože na mě mířila zločinecká kampaň, poté, co jsem začala zkoumat ruské trollí farmy a jejich dopad na lidi. Potkala jsem se s výhrůžkami smrtí, znásilněním nebo stovkami falešných zpráv, které vedly skutečné lidi, aby se proti mně obrátili.

Podle slov policie mi hrozí nebezpečí, pokud se potkám s někým, kdo o mě četl falešné zprávy. Takový člověk mi může chtít ublížit. Přemýšlela jsem, jak se s tím vyrovnat a uvědomila jsem si, že je to součást mojí profese. Kdybych tomu strachu podlehla, přestala bych psát a mluvit o trollích farmách a to je přesně to, co Putin chce. Můžeme taky lidi učit, jak pracovat se svými emocemi, jak funguje takzvaná reflexivní kontrola. To je technika, kterou ruský režim používá k tomu, abychom měli pocit autonomie, i když se rozhodujeme tak, jak chtějí oni.

Velvyslanec Ukrajiny Perebyjnis poděkoval Čechům za pohostinost, srdce a otevřenou duši Číst článek

Co můžeme čekat v následujících měsících? Bude to pořád totéž, nebo přijde něco nového?

V tuto chvíli jsme v dost extrémní fázi informačního útoku, o kolik horší to může být? O kolik silnější může ten tlak být, když čelíme výhrůžkám jadernou válkou a označováním všech západních zemí za nepřátele? Konkrétní země pak čelí vojenským výhrůžkám. Třeba nám Finům nebo Švédům ruský ministr zahraničí několikrát vyhrožoval, že pokud se pokusíme přidat NATO, bude to mít důsledky. Jsou tady různé druhy výhrůžek. Myslím, že tohle bude dál pokračovat v podobném duchu.

Co je děsivé jsou ty spirituální, nebo možná okultistické sklony, které Putin řekl ve svém posledním projevu. V něm dokonce napadl i Rusy, kteří žijí v zahraničí. Tvrdil, že je západní země využijí ve snaze zničit Rusko. Vše je čím dál tím víc divoké a paranoidní. A i v okamžiku, kdy už jsme ve velmi divoké a paranoidní fázi. Tohohle se pak trollové chytí a budou to šířit dál. A co jsem sama zažila je to, že skuteční lidé, ke kterým se tenhle materiál dostane, na sociálních sítích, se stávají více agresivními. Je to proto, že ta rétorika je tak agresivní a šíří se to a je to zamýšlené tak, že se to má šířit. Proto vidíme tak polarizovanou a radikalizovanou veřejnou debatu v online prostoru.

Může za to válečná propaganda ruského režimu namířená proti obyčejným lidem. Tyto techniky byly původně vymyšlené proti vojenským cílům. Kreml je ale používá proti nám, civilistům, což je dost znepokojivé. To je něco, čemu musíme porozumět a s čím musíme bojovat

Vytváření nenávitných komunit

V Česku se zdá být velký překryv mezi významnými odpůrci očkování a podporovateli Vladimira Putina. Je to náhoda, nebo je tam nějaká spojitost?

Dezinformace o očkování, nebo tvrzení, že Covid neexistuje, že to není nebezpečná nemoc, to jsou všechno zprávy, které šíří ruská propaganda od začátku pandemie. Tyto konspirační teorie nejprve zveřejnily pro ruské publikum a pak pro celý svět skrze televizi RT a její kanál na Youtube. Odtud se pak dostaly k loutkovým médiím, které Kreml využívá v jednotlivých zemích, aby se dostal do místního povědomí. A odtud je převzaly místní.

Kreml je velmi schopný ve vytváření těchto konspiračních komunit a nenávistných komunit a v těchto komunitách pak pěstují tyhle konspirační teorie, všechno to jde dobře dohromady. V těch komunitách najdete antivax i pro-putinovské materiály, protože se to k nim dostává stejnými kanály. Antivaxerský materiál byl zároveň pro Rusko jednou z možností, jak oslabit Západ.

‚Ukrajina tuhle válku nezačala.‘ Schwarzenegger vzkázal Putinovi, aby ukončil válečný konflikt Číst článek

Spousta z nás, aspoň v Česku, zná někoho, kdo těmto dezinformacím propadl, spolužák, příbuzný. Jak k nim přistupovat?

Je to těžké, ale musíme se na ně dívat jako na oběti informační války. V určitém pohledu je to tak, že neměli jinou možnost, byli zneužiti, manipulováni. Měli bychom k nim přistupovat přátelsky a snažit se jim pomoci.

Z vlastní zkušenosti vím, že je to složité, mluvit s lidmi, kterým byla vnucena zcela odlišná ideologie a realita. Je to mimořádně složité, ale občas se to povede. A co se teď stalo, některé aktivní pro-kremelské postavy sociálních médií teď změnili názor, co začala válka. Bylo to pro ně už moc, už nešlo nevidět to, co Kreml reálně dělá. Možná nám samotná krutost Kremlu pomůže, abychom pomohli svým blízkým, kteří jsou obětí té informační války

Kdy vlastně ta informační válka začala?

Když jsem začala s výzkumem v roce 2014, požádala jsem Finy, aby mi posílali, na co narazí, abych věděla, jaké tipy obsahů ruští trollové šíří, jak a skrze jaké kanály fungují. Už tehdy byly posedlí Ukrajinou. Ukrajinu označovali za agresora ve válce, kterou ale vedlo Rusko. Trollové se snažili tvrdit, že Rusko nikdy nevstoupilo na ukrajinskou půdu a rozhodně se nepodílí na žádné válce. Za agresora označovali tehdejšího ukrajinského prezidenta a tvrdili, že to byly ukrajinské stíhačky, kdo sestřelil let MH-17. Už tehdy taky tvrdili, že ukrajinská vláda je nacistická a fašistická. A od té doby to trvá až doteď. A vidíme, že to strategie funguje, protože lidé dál tahle tvrzení šíří.

Nedávno Rusové na Ukrajině bombardovali porodnici, matky, děti. Za chvilku jsme viděli, jak Rusko manipuluje lidi, kteří pak tvrdí, že ve skutečnosti tu porodnici ovládali nacisté a ruské jednotky ji akorát osvobodili. Obsah i postupy jsou stejné jako byly po celé roky. A Putin samotný taky pracuje s tím, že ukrajinská vláda jsou nacisti a fašisti.

Moskva podle očekávání válku na Ukrajině nezastaví. Požadavek soudu v Haagu prý ‚nemůže brát v úvahu‘ Číst článek

Jak se díváte na ukrajinskou propagandu, teď během války?

Ukrajinská strategická komunikace, tak bych tomu říkala, protože není založená na lžích, tak jako ruská propaganda, je hodně založená na sociálních sítích. Šíří reálné fotky a videa, záznamy od lidí z terénu na sociálních sítích a dokonce využívají profesionální scénáristy, televizní odborníky, kteří se podílejí na tvorbě některých těch obsahů a je to na tom poznat.

Daří se jim vysílat do světa lákavé příběhy o ruských jednotkách, o civilních obětech, připomínají i jednotlivé vojáky, pokud zahynuli, šíří jejich fotky, zveřejňují počty dětských obětí. A to vše dělají dobře i v angličtině. Díky tomu se jim podařilo získat pozornost mezinárodního společenství a jejich pomoc. Vidíme to množství pomoci, která tam proudí. Za to ale samozřejmě může i kruté chování ruské armády, to není jen díky ukrajinským účtům na sociálních sítích.

Co můžeme udělat pro to, abychom zůstaly proti dezinformacím a propagandě dlouhodobě odolní?

Musíme vytrvat v tom být aktivní občané, překonávat svůj strach, soustředit se na to, že bude lépe. A pokud je tohle složité, pak má smysl třeba hledat existující influencery, kteří nám pomohou udržet si víru v naše hodnoty, demokracii a společnost a že naše vláda problémy řeší.

Co pomáhá, je pomáhat druhým. Třeba tady ve Finsku jsme snad ještě nezažili takovou vlnu lidí, kteří by jeli pomáhat Ukrajincům, nebo pomáhali tady, nebo posílali peníze nebo hmotnou pomoc. To je taky způsob, jak zvládnout ty své emoce. Důležité je starat se o sebe a poté pomáhat druhým, pokud vám to pomáhá. Tohle násilí a diktatury tady nezůstanou navěky.