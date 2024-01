Rusko nemá důvod válku ukončit. Putin bude čekat na to, kdo usedne v Bílém domě příští rok, říká Černý

Za klíčovou událost roku 2023 s mezinárodním dopadem považuje Adam Černý jednoznačně 7. říjen, kdy Hamás zaútočil na Izrael. Detaily z toho dne stále ještě pronikají na veřejnost. Důležitý však bude v mezinárodním prostoru i výsledek nadcházejících prezidentských voleb ve Spojených státech nebo na Tchaj-wanu, analyzuje předseda Syndikátu novinářů ČR v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha/Moskva 17:17 9. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin bude určitě čekat na to, kdo usedne v Bílém domě příští rok. A jestli se s ním dá o něčem jednat, říká Černý | Zdroj: Reuters

Za klíčovou událost roku 2023 s mezinárodním dopadem považuje Adam Černý jednoznačně 7. říjen, kdy Hamás zaútočil na Izrael. Detaily z toho dne stále ještě pronikají na veřejnost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: komentátor Adam Černý. Moderuje Zita Senková

„Změnilo to situaci naprosto výrazně. Vypadalo to, že palestinská otázka je dnes možná u ledu a najednou se nám vrátila do středu blízkovýchodního dění. To si myslím, že je naprosto zásadní proměna,“ říká Černý.

Co tedy bude s Pásmem Gazy dál? „Každá válka musí mít nějaký politický cíl. Musí být jasno, co se po válce stane,“ zdůrazňuje Černý. „Tak jako po druhé světové válce bylo spojencům, alespoň těm západním, jasné, že musí vybudovat Německo jako životaschopnou zemi, která, jak se později ukázalo, se stane jejich spojencem.“

Jaký bude postup po ukončení války a co vlastně bude momentem ukončení, lze označit jedním velkým otazníkem. „Správná otázka zní, jak to bude v pásmu Gazy vypadat, kdo to bude spravovat a jak tam bude vládnout. A z tohoto hlediska si myslím, že hlavně Izrael nedal vůbec žádnou odpověď.“

Ukrajinské síly ostřelovaly ruské město Bělgorod. Použily zřejmě český raketomet Vampire Číst článek

Novinář Adam Černý také upozorňuje, že je na místě podezření o úmyslném protahování válečného tažení. „Až válka skončí, tak také nastane politické účtování toho, co k válce vedlo. A tady je samozřejmě premiér Benjamin Netanjahu první na ráně, protože politickou odpovědnost za to, co se stalo 7. října, z něj nikdo nesejme. Takže on, kromě toho, že vede z politického hlediska odvetu za 7. říjen, tak zároveň vede už poněkolikáté boj za své politické přežití.“

Na co čeká Putin?

Jak vidí Adam Černý stále trvající válečný konflikt na Ukrajině? „Všechno naznačuje, že se válka protáhne. Rusko nemá pro rok 2024 důvod ji ukončit. Vladimir Putin bude určitě čekat na to, kdo usedne v Bílém domě příští rok. A jestli se s ním dá o něčem jednat.“

Favoritem amerických voleb je Donald Trump, který v úřadu prezidenta USA působil v letech 2017 až 2021. „Trump tvrdí, že by problém Ukrajiny vyřešil za jeden den. Je možné, že by toto řešení bylo na úkor Ukrajiny, a možná, že tam se upírá zrak Vladimira Putina.“

Rusko je naše dojná kráva, říkají ukrajinští uprchlíci, kteří s Rusy obchodují Číst článek

Rusko také letos v březnu čekají prezidentské volby, šance na změnu hlavy státu je však nulová. „Občanská společnost je naprosto zničená, skutečná politická opozice v Rusku prakticky neexistuje. Jestliže můžete za něco, co by se dalo vykládat jako projev kritiky válečného tažení, které se nesmí nazývat válkou, dostat sedm let za podporu terorismu, je to svět, kde se politické opozici vůbec nemůže dařit.“

Rok voleb

Kromě již zmíněných prezidentských voleb v Rusku a ve Spojených státech, čeká svět 70 dalších volebních hlasování. Které další mají potenciál se projevit na globální scéně? Adam Černý zmiňuje lednové prezidentské volby na Tchaj-wanu.

Rusko se raketovými útoky snaží podrazit morálku spojenců Ukrajiny, říká odborník Kimmage Číst článek

„Favoritem těchto voleb je kandidát, který se velice nelíbí Pekingu. Myslím si, že úvahy o tom, jestli má Čína přistoupit k násilnému řešení tchajwanské otázky, tedy pokusit se ostrov obsadit, se do značné míry odvíjí od toho, jak vládci v Pekingu a v první řadě Si Ťin-pching odhadují kapacitu Ameriky, která je dneska zaměstnaná podporou Ukrajiny a řešením problému na Blízkém východě. Můžeme očekávat, že pokud vyhraje onen kandidát, tlak vůči Tchaj-wanu a zároveň i pokušení Pekingu vyřešit vše násilným způsobem se ještě zvýší.“

Další podstatné volby budou slovenské prezidentské volby, volby v Indii, jejíž váha na mezinárodní scéně roste, a především také volby do Evropského parlamentu.

Celý rozhovor s Adamem Černým si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.