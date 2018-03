Omezení práv a svobody slova. OBSE zaznamenala při volbách v Rusku porušení pravidel

Ruský prezident Vladimír Putin v telefonickém rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem znovu odmítl obvinění z účasti na otrávení bývalého agenta Sergeje Skripala. Podle Putina neexistují žádné důkazy o tzv. ruské stopě. Macron Putinovi blahopřál ke znovuzvolení ve včerejších volbách. Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zaznamenali několik zásadních porušení pravidel svobodných voleb. Moskva 22:35 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Zdroj: Reuters

Zvláštní koordinátor Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Michael Georg Link vyjmenoval hlavní nedostatky ruských voleb a předvolební kampaně: omezení základního práva na shromažďování, sdružování a svobodu slova.

Dále jmenoval také omezení při registraci kandidátů a vliv státních nebo se státem spojených médií, které poskytovaly kandidátu Putinovi mnohem více prostoru než jiným. To podle OBSE vedlo k zúžení pole svobodné politické soutěže.

Volby bez konkurence

Volby bez skutečné konkurence, nejsou skutečnými volbami, a to jsme při těchto volbách, bohužel, viděli, prohlásil zvláštní koordinátor OBSE. Pochválil dobrou organizaci voleb a efektivní práci Ústřední volební komise.

Opozice v neděli upozornila na četné případy volebních nesrovnalostí a podvodů. Kromě vhazování několika volebních lístků jedním hlasujícím, které bylo v některých případech zachycené i na videu a zveřejněno na internetu, poukázali kritici také na to, že státní instituce a podniky nutily voliče hlasovat pod pohrůžkou sankcí.

