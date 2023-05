ONLINE: ‚Atraktivní‘ finanční a další mechanismy mají podle Putina zabránit odlivu Rusů do zahraničí

„V roce 2022 se vlivem změn sociálních a ekonomických podmínek zvýšil odliv obyvatelstva Ruské federace za hranice. V této souvislosti je potřeba přijmout nová opatření pro vytvoření atraktivních finančních, sociálních a dalších mechanismů zachování lidského kapitálu a snížení odlivu obyvatelstva Ruské federace do zahraničí,“ stojí podle agentury TASS v nařízení podepsaném Putinem.

Mnoho Rusů v roce 2022 opustilo vlast poté, co ruské síly v únoru zahájily plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, často kvůli obavám z hrozícího zavření hranic. Další exodus lidí ze země vyvolalo vyhlášení částečné mobilizace v Rusku v září téhož roku. Lidi nesouhlasící s válkou může k odjezdu motivovat také skutečnost, že od začátku invaze Rusko přijalo řadu přísných zákonů, které trestají jakýkoli projev nesouhlasu s ruským působením na Ukrajině.

Ruský nezávislý portál The Bell odhadl počet Rusů, kteří v loňském roce opustili vlast, na minimálně půl milionu. Přes 110 000 lidí podle něj emigrovalo z Ruska do Gruzie, okolo 100 000 do Kazachstánu a okolo 78 000 do Turecka.

Ruská verze časopisu Forbes odhadla počet lidí, kteří odjeli během dvou týdnů po zářijovém vyhlášení částečné mobilizace, dokonce na 700 000. Kreml tehdy tuto informaci označil za novinářskou kachnu. Po začátku mobilizace se na hranicích Ruska tvořily i několikakilometrové fronty. Na hranici s Gruzií lidé čekali i pět dní, uváděla zpráva ruské redakce BBC.