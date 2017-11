Putin s Erdoganem se sešli v Soči. Napravovali vztahy

Rusko už zrušilo většinu sankcí, které Moskva zavedla poté, co turecká stíhačka před dvěma lety sestřelila ruský bombardér Su-24.

Jedno z posledních omezení padlo 1. listopadu, kdy Rusko obnovilo dovoz tureckých rajčat. Na pracovní schůzce v Soči potvrdili prezidenti kontrakt na dodávku ruských raketových komplexů S-400. Turecko se nebrání ani další vojensko-technické spolupráci s Ruskem.

Ruský prezident Vladimír Putin uvedl, že za posledních devět měsíců vzrostla obchodní výměna o 36 % a dostala se prakticky na úroveň před krizí vzájemných vztahů.

Prezidenti Ruska a Turecka také potvrdili, že ruský Rosatom postaví v Turecku jadernou elektrárnu. Její první blok má začít fungovat v roce 2023.

Do dvou let by Rusko mělo Turecku dodat nejmodernější systémy protivzdušné obrany S-400 za dvě miliardy dolarů, přestože s touto spoluprací nesouhlasí hlavní partner Turecka v Severoatlantické alianci – Spojené státy.

Prezidenti Putin a Erdogan jednali také o Sýrii. Podle Vladimíra Putina se Rusko a Turecko shodují v tom, že nastal čas pro dlouhodobou normalizaci situace v Sýrii. Obě země mají zájem na zachování Sýrie v současných hranicích. Turecko je společně s Íránem a Ruskem organizátorem a účastníkem jednání o Sýrii v kazachstánské Astaně.