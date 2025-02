Putin si ho vodí a Trump to vůbec nechápe. Myslí si na Nobelovu cenu míru, tvrdí politolog Klvaňa

Dohoda o využití ukrajinského nerostného bohatství vyvolala roztržku ve vztazích mezi Ukrajinou a USA. Prezident Volodymyr Zelenskyj ji původně odmítl podepsat kvůli absenci bezpečnostních záruk. „Je to velmi nešťastná dohoda. Je pravda, že s nabídkou přišli Ukrajinci. Ale Donald Trump se toho okamžitě chytil a začal Ukrajinu neskutečným způsobem vydírat,“ říká pro Český rozhlas Plus politolog Tomáš Klvaňa z New York University v Praze. Interview Plus Washington/Moskva 16:31 28. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Americký prezident po návštěvě britského premiéra prohlásil, že Rusové si netroufnou zaútočit na místa, kde se nacházejí američtí pracovníci. Podle Klvani to lze považovat za jistou bezpečnostní záruku, nic ale nenasvědčuje tomu, že by Spojené státy byly nyní ochotné vyslat na Ukrajinu své vojáky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Klvaňa z New York University v Praze

„Nepředpokládám, že by Amerika byla ochotná se tam příliš angažovat. Čekám maximálně nějakou logistickou podporu či možnost využití amerických špionážních družic, což jsou samozřejmě důležité věci. Vojáci, kteří na Ukrajině budou, a velmi pravděpodobně to budou evropští vojáci, takovou podporu budou potřebovat,“ doplňuje.

Trump se podle něj chce domluvit se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem domluvit na příměří, které by mohl prezentovat jako nejlepší dohodu, kterou kdy Spojené státy uzavřely.

„Několikrát zdůrazňoval, že nikdo jiný nemůže přinést Ukrajině mír než on a jeho vláda. A bude se snažit dobrat se Nobelovy ceny za mír. To je pro něj zásadní, na detailech dohody mu nezáleží. Zásadní ale bude vyjednávání mezi ruskou a ukrajinskou stranou,“ míní.

Rozložené NATO

Dohoda o nerostech rozpoutala ve vztazích Ukrajiny a USA bouři. V čem je pro Kyjev (ne)výhodná? Číst článek

Trump podle Klvani nemá zájem na udržování americké přítomnosti v Evropě, u níž má pocit, že pro něj není důležitá. A navíc se snaží vyvolávat konflikty v rámci Severoatlantické aliance, když mluví o ovládnutí Grónska nebo požaduje, aby Evropa vydávala 5 procent HDP na zbrojení.

„Trump nemůže vystoupit z NATO, protože pro to nemá dostatečný počet hlasů v Kongresu. Ale všemi těmi řečmi o tom, že si Ukrajina za válku může sama a Rusko není agresor, tu Alianci de facto činí bezzubou. A my se dnes nemůžeme spolehnout na to, že pokud Putin zaútočí v Pobaltí nebo na Rumunsku, tak že USA dostojí článku 5,“ varuje.

Už ve svém prvním volebním období prý Trump ukázal, že smyslu Aliance nerozumí a považuje ji jen za prostředek, kterým Evropa vysává Spojené státy. Klvaňa to dokládá svědectvím někdejšího národního bezpečnostního poradce Johna Boltona, kterého se prý Trump několikrát soukromě ptal, proč jsou USA v NATO a zda by nemohly vystoupit.

3:42 Jak se Putin dostal do Trumpovy hlavy Číst článek

„Trump je prostě realitní podnikatel a showman v televizi, nikdy nic jiného nebyl. Jako takový má pocit, že je nejlepším vyjednavačem všech možných dealů v historii, ale v zásadě si neuvědomuje, že vyjednávání v byznysu je úplně něco jiného než vyjednávání mezi dvěma mocnostmi,“ zdůrazňuje Klvaňa.

Americký prezident podle něj sází na osobní kontakty, neuvědomuje si ale, že ze strany diktátorů, kteří proti němu stojí, jde o čistou manipulaci.

„Putin se pro manipulaci narodil a byl vyškolen jako důstojník KGB. Trump vůbec nechápe, že si ho Putin vlastně vodí. Od roku 2016 se mu podařilo rozložit nejsilnější alianci v dějinách lidstva a velmi úspěšně pracuje i na rozložení Evropské unie,“ soudí.

Poslechněte si celý rozhovor výše.