Jak číst Putinovo vyhlášení stanného práva? Informační kampaň a tlak dovnitř, myslí si politolog

Vladimir Putin podepsání dekretu o vyhlášení stanného práva ve ‚čtyřech nových oblastech Ruska' oznámil na středečním zasedání bezpečnostní rady. V okupovaných ukrajinských územích, na která si Moskva činí nároky, formálně platí od čtvrtka. Co to pro Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast znamená? „Putinova image silného bojovníka utrpěla," říká politolog Karel Svoboda. Serveru iROZHLAS odpovídá na pět základních otázek. Praha 13:36 20. října 2022

Co stanné právo znamená a jaký bude mít efekt?

Stanné právo je mimořádné opatření vojenských orgánů ve stavu nouze, kdy se civilní orgány považují za neschopné fungovat. Jeho vyhlášení se v různých právních řádech liší, obecně však pozastavuje běžná občanská práva a rozšiřuje vojenské právo na civilní obyvatelstvo. Orgány činné v trestním řízení tak mohou zatýkat, aniž by na ně dohlížel nějaký nezávislý orgán.

„Formálně Putin udělil vyšší pravomoci a výrazně omezil občanské svobody – třeba právo na demonstrace a stávky, nebo možnost rekvírovat civilní majetek,“ říká Karel Svoboda, politolog a odborník na Rusko z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak Putinův krok odmítl jako pokus o legalizaci ‚drancování majetku‘ Ukrajinců a uvedl, že pro Kyjev se nic nemění.

S Podoljakem souhlasí i Svoboda: „Všechno, co jsem zmínil, se na okupovaných územích dávno děje. Nenastane tedy žádná změna. Rusové si nedělají těžkou hlavu s tím, jestli mají nebo nemají právo něco zabavit.

Lidé tam mizí běžně, viděli jsme, že v některých místech docházelo k cílené likvidaci těch, kteří byli nepohodlní. Jen tak jít a někoho zastřelit ale neumožňuje ani stanné právo.“

Co tím Putin sleduje?

Myslet si, že po vyhlášení stanného práva Ukrajinci přestanou osvobozovat svoji zemi, je podle politologa směšné. Vnitropolitický prvek je podle něj důležitější: „Je to tlak dovnitř. Informační kampaň, pomocí které může Putin dál mobilizovat. Mnohem důležitější než území, která jsou okupovaná, budou ta území, která nejsou.“

Rusové na nich zavádějí vyšší pravomoci gubernátorů, kteří mají právo rušit některé svobody a posilovat ochranu strategických objektů.

Proč stanné právo vyhlásil nyní?

„Je to další tah ve snaze zvrátit situaci. Reálně na tom ruská armáda není dobře. Putinova image silného bojovníka utrpěla. Ukázalo se, že ruská armáda není ve velících strukturách, ani v zásobování dostatečně silná a je téměř neschopná. Sice na Ukrajinu poslali mobilizované ubožáky, ale otázkou je, zda budou mít dostatečný výcvik a zbraně,“ říká Svoboda.

„Západ Ukrajince cvičil klidně půl roku, Rusové lidi na frontu pošlou po týdnu. A ti tam umírají,“ doplňuje. Vyhlášení stanného práva je podle politologa jen deklarací, kterou Putin zdůvodňuje ukrajinským terorismem a neochotou přijmout vůli lidu.

„Ukrajina ale legitimní vládu a legitimně zvoleného prezidenta má, takže je to absurdní. Záležet bude hlavně na tom, jak se budou posouvat armády a jak to bude na bojišti,“ říká.

Za co budou obyvatelé postihováni?

Putin neupřesnil, jaké kroky podnikne. Návrhy zákonů podle agentury AP naznačují, že nařízení může zahrnovat omezení cestování a veřejných shromáždění, přísnější cenzuru nebo širší pravomoci pro donucovací orgány.

„Potrestána bude jakákoliv neloajalita. Jedná se ale o pseudoformální zarámování něčeho, co na územích už funguje. Představa, že jde někdo protestovat, je virtuální realita. Kdokoliv by to udělal, by byl hned zlikvidovaný,“ myslí si Svoboda.

Jak dlouho bude trvat?

Ačkoliv je tento stav teoreticky pouze dočasný, ve skutečnosti může trvat neomezeně dlouho. „Přiznám se, že se mi to jen těžko odhaduje. Rusové dělají kroky, které z mého pohledu nejsou racionální... Pravděpodobně budou chtít vytvářet zdání, že je všechno perfektní, ale stejně tak se může stát, že prohrají, stanné právo bude stále trvat, ale už nebudou držet území,“ tvrdí politolog.

Novinář deníku The Guardian Andrew Roth píše, že stav může být rozšířen na libovolné místo v Rusku. To zaručuje třetí bod dekretu.

Svoboda si myslí, že je to nepravděpodobné: „Pravděpodobně stanné právo rozšiřovat nebude. Už teď je mezinárodní prestiž Ruska, kterou budovali ve stylu „jsme silná a mocná země“, ztracená. Rusové teď musí o drony prosit Íránce– to samotné dokazuje, jak moc špatně na tom jsou,“ uzavírá.