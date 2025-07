Putin tahal Trumpa za nos. To bylo jasné snad každému, kromě amerického prezidenta, říká expert

Americký prezident Donald Trump a vyjádřil zklamání z ruského vůdce Vladimira Putina. Mluví pěkně a večer pak všechny bombarduje, prohlásil podle serveru Axios. V pondělí oznámí plán na vyzbrojení Ukrajiny, což má být velká změna v jeho přístupu k ruské agresi. Do Kyjeva mezitím dorazil zvláštní zmocněnec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg. Podrobnosti Radiožurnálu řekl Karel Svoboda, rusista a politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Washington/Moskva/Praha 17:25 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít rusista a politolog Karel Svoboda | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jak píše zpravodaj BBC na Ukrajině, pro Kyjev je to vítaná zpráva, kterou ale zároveň bere s rezervou. Co všechno by mohly Spojené státy Ukrajincům poslat za zbraně a kdo by je měl platit?

Platit by je měla Evropa. Trump tedy říká, že pro ně to vlastně bude obchod, že oni prodají zbraně NATO a NATO je následně bude transferovat do Ukrajiny.

Platit by to nicméně měla Evropa, to říká docela otevřeně. Portfolio zbraní, které je možné Ukrajině předat, je opravdu velmi široké.

Mluví se dokonce o raketách dlouhého doletu, které by tedy doletěly až do Moskvy – tak to říkal Donald Trump. Čili je to poměrně hodně, ale samozřejmě nejpalčivější jsou ty patrioty, respektive střely do nich. Ty Ukrajině zoufale chybí, protože balistické rakety prostě nesestřelíte kulometem.

Dá se to podle vás skutečně označit za obrat v Trumpově přístupu k ruské agresi? On vyjádřil frustraci nad Putinovým chováním a podle vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama je na Putina opravdu naštvaný…

To je samozřejmě otázka, u Donalda Trumpa nikdy nevíte. Na druhou stranu prakticky všichni čekali, kdy se Donald Trump konečně naštve, protože to, že ho Vladimir Putin tahá za nos, bylo jasné snad úplně každému kromě Donalda Trumpa.

Že mu slibuje, že chce mír, vypráví mu o míru prakticky v každé druhé větě a zároveň pokračuje ve válce, kterou ještě intenzifikuje a tak trochu si tak dělá z amerického prezidenta srandu.

Jaká reakce se dá teď čekat od Vladimira Putina, který také má své diplomatické postupy?

Zaznamenal jsem takové zprávy, že se Moskva pokoušela o telefonát mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, což jsou takové jako drby, nevím, jak moc vážné. Nicméně Rusko bude pokračovat dál.

Spojené státy podporovaly Ukrajinu už předtím, s Donaldem Trumpem to řekněme neustalo, ale intenzita se snížila a nyní se zase zvýší. Rusko tu válku vedlo, ať se dělo, co se dělo. Pro Vladimira Putina je to taková svatá věc, že Ukrajinu chce dobýt a neohlíží se přitom na nic – na ztráty nebo na cokoliv.

Nemyslím, že se něco bude měnit. Akorát ruská propaganda bude možná častěji o Donaldu Trumpovi mluvit nepěkně. To Ale ještě uvidíme i podle toho, co Donald Trump oznámí.

Vypadá to, že to Trumpovo poznání, že Putin nemá zájem ukončit válku, se vyvíjelo postupně. Co mohla být ta poslední kapka?

Myslím, že to jsou ta bombardování. Když se vrátíme zpátky, tak Donald Trump vyhlásil, že válku ukončí jedním telefonátem, pak do čtyřiadvaceti hodin, pak požadoval třicetidenní příměří.

A Rusové vždy obratně říkali „ano, my s vámi souhlasíme a my toužíme po míru, ale jsou tu ještě detaily, které je nutné doladit a toto ještě je nutné dohodnout. Ukrajinský prezident není ukrajinský prezident, a kdo to bude hlídat“ a já nevím, co všechno. Takto to protahovali.

Nevím, jestli tam nastal nějaký poslední moment. Mohla to být třeba i ta zvýšená intenzita bombardování, kdy prakticky každý den na Kyjev nebo na ukrajinská města obecně dopadají stovky dronů a různých střel.

Čili toto všechno se mohlo změnit. Nejsem si jistý, že to byl jeden moment. Na druhou stranu po tom posledním telefonátu, který Donald Trump s Vladimirem Putinem měl, byly ty komentáře takové jiné než ty předchozí.

I Donald Trump začal mluvit o tom, že Vladimir Putin hezky mluví, ale ve výsledku pak pošle na Ukrajinu víc dronů. A to bylo možná to rozhodující. Řekl bych ale, že to byl spíš postupný proces než nějaký jeden zlomový bod.

Také jsme už neslyšeli nic o společných hokejových zápasech, pokud se nemýlím. Jasně to byly takové pokusy, takové snahy z ruské strany navázat jinou diplomacii, navázat na kissingerovsko-ping-pongovou diplomacii.

Kirill Dmitrijev, což je jeden z Putinových blízkých spolupracovníků, vábil Američany na různé výhodné obchody s kovy vzácných zemin atd. A zdá se, že toto už Donaldu Trumpovi došlo, že to Rusové nemyslí vážně, že to je jenom způsob, jak ho odtáhnout od nějakého řešení nebo od nějakého rozhodnutí podpořit Ukrajinu víc.