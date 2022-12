Putin uvěřil v roli spasitele. Na Ukrajině nemůže prohrát, stálo by ho to život, říká novinářka Holcová

Ruský prezident Vladimir Putin má kolem sebe množství lidí, kteří spravují jeho osobní majetek. „My jim neříkáme bílí koně, ale proxy, to znamená někdo, kdo má zástupnou roli. A Putin míval armádu ,proxíků‘, kteří se tvářili, že jsou majitelé případně správci Putinova majetku, ale armáda se mu postupně tenčí,“ popisuje Pavla Holcová, ředitelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku. Praha 21:15 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Putin nikdy nebude věřit člověku, nepustí si ho do svého nejbližšího okruhu, na kterého by neměl kompromitující materiály,“ říká novinářka Pavla Holcová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Putin by měl vlastnit majetek v hodnotě v přepočtu 100 miliard korun, jak vyplývá ze žjištní Českého centra pro investigativní žurnalistiku.

„Nemáme žádné tvrdé důkazy, podle kterých by ale reálným vlastníkem byl, a to z několika důvodů. Téměř nikdy není majetek, který Putin ovládá, na něj přímo napsaný,“ říká Holcová.

„Vždy, když novináři odhalí, že tu vilu, dům, obrovskou rezidenci využívá exkluzivně ruský prezident, ozve se některý z jeho starých přátel a řekne, že to je jeho a prezidentovi to jen půjčil,“ vysvětluje.

Dohromady tak jde o 86 společností spojených na bázi managementu, což si novináři propojili na základě uniklých metadat. Proti tomu, aby mu ,proxíci‘ nebo bílí koně s majetkem neodcválali, se ale podle Holcové Putin pojistil.

„Putin nikdy nebude věřit člověku, na kterého by neměl kompromitující materiály, nebo jinou páku. Ten člověk mu musí být nějak zavázaný. Musí mít na něj nástroj, jak ho ovládat,“ popisuje Holcová.

„Což znamená, že ho může kdykoli poslat do vězení, gulagu, ale je možné, že jsou tam ještě i jiné páky – mnohem násilnější a radikálnější,“ uvádí a pokračuje:

„Je důležité říct, že Putin má kolem sebe velmi mocné muže, kteří nejsou vidět. Když se podíváme na život Vladimira Putina, tak na začátku chtěl několikrát z pozice prezidenta rezignovat – oni ho to ale nenechali udělat. Jsou to lidé z Federální služby bezpečnosti (FSB), tedy ze silových složek, takzvaní silovici.“

„Ale Putin je zároveň jistým způsobem sám ,proxy‘ pro tuto velmi mocnou skupinu, která velmi dobře ví, jak funguje moc,“ vysvětluje novinářka.

Pokud pak má odpovědět na otázku, kdo je v Rusku silnější, jestli „silovici“, nebo prezident, říká: „Těžko říct, protože se to dynamicky v poslední době měnilo… Je to otázka, na kterou nemám odpověď.“

Putin uvěřil své roli spasitele

„Ještě dejme tomu před rokem dvěma, bych odpověděla, že skupina těchto velmi mocných mužů kolem Putina je daleko silnější a daleko si jistější v tom, jak a co bude ovládat,“ uvádí Holcová.

„Když jsem se o tom bavila asi před půl rokem s kolegy z Ruska, a ptala se, kdo teď reálně řídí zemi, tak říkali, že Putin uvěřil své roli spasitele Ruska. To znamená, že věří v to, že Rusko a Rusové jsou potřeba zachránit. Všichni ho milují a Ukrajinu potřebuje jako nárazníkový stát, aby útoky z NATO, které podle mě nikdy nebyly reálné, dopadly na Ukrajinu a ne na jeho zemi,“ vysvětluje a pokračuje:

„To, že uvěřil v roli spasitele, pak částečně vysvětluje jeho některé překvapivé kroky. Když člověk vidí, jak se to všechno vyvíjí, jak nic nenazývá pravým jménem – a kdy ani ruská média nenazývají věci tím, čím jsou, tak se Putin možná i trochu zbláznil.“

„Navíc si myslím, že je reálná šance, že Putin prostě zmizí. Hraje teď o mnohem víc, než dokážeme spatřit nebo vnímat. On nesmí prohrát, protože to by ho velmi pravděpodobně stálo život,“ varuje Holcová. A doplňuje, že je schopen zajít velmi daleko.

„Jestli bude chtít použít jaderné zbraně, nedokážu odhadnout, ale musí mu být jasné, že reálně to bude jeho konec. Předpokládám, že se své pozice nevzdá, protože to už prostě udělat nejde.“ uzavírá Holcová k válce.

Epidemie nehod?

Novinářka Holcová pak není překvapena z epidemie záhadných nehod, o kterých se v posledních týdnech veřejnost dozvídá.

„Je důležité říct, že oficiálně byly tyto případy uzavřeny jako nehody. Takže by to nikdy nemělo být oficiálně spojováno s jakýmkoli politickým vlivem nebo politickým rozhodnutím,“ připomíná.

„Samozřejmě, že ale překvapeni nejsme – je to taková epidemie a nikdy se přesně nedozvíme, co bylo spouštěčem takového rozhodnutí. Může to být jen to, že s Putinem nebo s agresí nesouhlasili, může to být jen zpráva vyslaná do světa, podle které jestli neposlechneš a budeš se veřejně vyjadřovat, může se ti stát nehoda,“ uzavírá ředitelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku.

Celý rozhovor Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu výše v článku.