‚Hrubé porušení mezinárodního práva.‘ Unie uvalí na Rusko kvůli uznání separatistických republik sankce

Evropská unie uvalí na Rusko kvůli uznání separatistických republik sankce. Oznámili to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že Moskva porušuje mezinárodního právo a územní celistvost Ukrajiny. Pro okamžité uvalení sankcí se už vyslovily například Polsko nebo Lotyšsko. To zároveň oznámilo, že Ukrajině dodá protitankové střely. Londýn/Brusel 21:46 21. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně evropské komise Ursula Von Der Leyen a předseda evropské komise Charles Michel | Foto: Pool | Zdroj: Reuters

„Je to hrubé porušení svrchovanosti a celistvosti Ukrajiny,“ řekl britský premiér Boris Johnson a rozhodnutí šéfa Kremlu označil za „špatné znamení“ pro Ukrajinu.

ONLINE: Putin podepsal dekret o uznání samozvaných republik na Donbasu. Sekundovali mu jejich lídři Číst článek

„Uznání dvou separatistických území na Ukrajině je hrubým porušením mezinárodního práva, územní celistvosti Ukrajiny a minských dohod (o zajištění míru v Donbasu),“ napsal na twitteru Michel.

EU a její partneři podle něj budou v rámci solidarity s Ukrajinou reagovat jednotně, pevně a rozhodně.

‚Neochvějná podpora‘

Michel a von der Leyenová pak ve společném prohlášení uvedli, že sedmadvacítka zareaguje sankcemi proti těm, kdo se podíleli na uznání lidových republik vyhlášených proruskými separatisty na východě Ukrajiny.

„Unie znovu opakuje svou neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic,“ uvedli vrcholní unijní činitelé.

Johnson na otázku, zda je čas uvalit na Rusko sankce, odpověděl, že Západ musí vyvinout co největší tlak.

„Už dříve jsem o balíčku sankcí řekl, že je spustíme při prvním ruském vpádu nebo invazi. Ale to, co se stalo, je mimořádně špatná zpráva. Začíná být jasné, že budeme muset začít vyvíjet co největší tlak, protože je těžké si představit, jak se tato situace zlepší,“ prohlásil premiér. Dodal, že se ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nabídne podporu.