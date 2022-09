Anexe nezvedne Putinovi v Rusku podporu. Naprosto ztratil smysl pro realitu, říká bývalý diplomat

Ruský prezident Vladimir Putin formálně potvrdil připojení čtyř oblastí Ukrajiny k Ruska. Jak moc velkým překvapením byl obsah Putinova projevu? Jak mohou situaci na Ukrajině ovlivnit mezinárodní organizace? A může tato anexe zvýšit Putinovu popularitu, stejně jako ji zvýšila anexe Krymu v roce 2014? Pro Radiožurnál tyto otázky zodpověděl analytik, bývalý diplomat a odborník na Rusko Vladimír Votápek. Moskva 19:04 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin během projevu k připojení čtveřice regionů Ukrajiny | Foto: Grigory Sysoev/Sputnik | Zdroj: Profimedia

Překvapilo vás vůbec něco na projevu Vladimira Putina?

Ale ano, bylo pro mě zajímavé slyšet, že jsme satanisté a že jeho největší problém po sedmi měsících války, kterou začíná prohrávat, je starost o ochranu tradičních rodinných hodnot. V zásadě ale prezident Putin prozradil celou zápletku kolem komediálních referend. Tou je, že se nyní snaží udělat tlustou čáru a začít jednat o zastavení bojů.

Mluvil o tom, že je tímto krokem naplněno právo národů na sebeurčení. Je tomu tak doopravdy?

Samozřejmě, že tomu tak není. Myslím, že je úplně zbytečné hovořit o tom, jestli ta referenda měla jakýkoliv nádech legitimity. Nikdo na celém světě je neuznává.

Jednoduše Putin, ať už jako osoba nebo jako kolektivní Putin, naprosto ztratil smysl pro realitu. Když přijde váš soused a obsadí vám stodolu nebo vám ukradne auto a napíše si na ně svoje jméno a bude tvrdit, že je to jeho, tak ho taky nebudete brát vážně. Zavoláte na něj policisty a problém je vyřešen.

Problém je v tom, že tady není žádná mezinárodní síla, která by byla ochotna proti Putinovi zasáhnout napřímo. A tak tento boj za nás musí vybojovat sami Ukrajinci.

Dá se tedy říct, že mezinárodní právo je v takovém případě bezzubé?

Právo je vždycky bezzubé, pokud nemáte nikoho, kdo by ho vymáhal.

Dobře a co kdybychom řekli, že je v tomto případě nevymahatelné?

Je velmi obtížně vymahatelné. Myslím si ale, že Kreml nebo Rusko se samo chytlo do pasti a dostalo se do situace, kdy nakonec to právo bude vymoženo prostě proto, že tuto válku prohraje.

‚Propaganda začne selhávat‘

Takže nemá smysl se obracet na nějaké mezinárodní instituce, třeba na Organizaci spojených národů? Jen si připomeňme, že Rusko je členem Rady bezpečnosti OSN s právem veta.

Kdybych byl ukrajinským diplomatem, tak bych šel i touto cestou, ale byl bych si vědom toho, že je to spíš pomocný krok. Tyto instituce nebudou to, co rozhodne o budoucnosti toho konfliktu, a nejsou tím, kdo rozhodne o naplnění práva na nějakou kompenzaci škod a na nápravu situace.

Ukrajinci si tyto věci vybojují na bojišti a doufám, že Západ nebude tak krátkozraký, aby jim při tom nepomáhal.

Pojďme se podívat jednou otázkou dovnitř Ruska. Anexe Krymu v roce 2014 zvedla Putinovi domácí popularitu. Může za nynější situace mít anexe dalších území podobný efekt a víc mobilizovat ruskou veřejnost, aby nedocházelo třeba k tomu, že ruští muži se budou snažit před mobilizací ze země dostat?

Zjevně v to Putin doufá. Domnívám se ale, že tento krok mu vůbec nepomůže. Ruští muži hlasují nohama. Už více než týden jich víc utíká, než jich dokáže ruský stát mobilizovat. Nedomnívám se tedy, že to nějak zvlášť pomůže. Možná to zbrzdí pád jeho popularity, možná to zbrzdí nárůst vyloženě protiputinovských nálad.

Je ale potřeba říct, že právě proto, že Putin válku prohrává, musel vyhlásit mobilizaci a tím běžné Rusy vytáhl od televizorů, kde pozorovali válku jako něco, co se jich netýká, do vojenských velitelství a jejich děti na frontu, kde samozřejmě budou zabíjeni a mrzačeni.

Tím už vykročil z televizní pseudoreality a donutil lidi, aby pochopili, že je to skutečná válka se všemi dopady na obyvatelstvo. Tady je ten moment, kdy jeho propaganda začne selhávat a ztrácet.