Putinova legitimita je přímo úměrná víře Rusů v neporazitelnost ruské armády, míní politolog Duleba

Ukrajinská armáda před týdnem překvapivě rychle získala zpět část Charkovské oblasti, kterou ruští okupanti dobývali několik měsíců. „Ukrajinskému velení se podařil husarský kousek. Ukazuje to, že mají převahu v živé síle a na některých místech i v technice. Myslím, že něco podobného můžeme očekávat i na dalších částech fronty," říká v Interview plus politolog Alexandr Duleba. Interview plus Praha 21:40 19. září 2022

Ukrajincům se prý podařilo celý svět i ruské velení přesvědčit o tom, že zahájí ofenzivu na jihu u města Cherson, které Rusové okupují od března a v posledních týdnech tam přesouvají posily.

„Slovenský generál Pavel Macko tamní situaci popsal tak, že Ukrajinci tam vaří žábu. Zásobování ruských jednotek je velmi omezené, dochází jim zásoby střeliva i potravin, a jejich situace se zhoršuje. Je otázkou času, než se stanou bezbrannými, anebo budou muset ustoupit,“ míní expert.

Pokud by se zde Ukrajincům podařilo zopakovat úspěch z Charkovské oblasti, byla by to prý těžká rána pro ruského prezidenta Vladimira Putina:

„Ústup od Kyjeva bylo ještě možné zdůvodnit jako strategický manévr, ale pomalý postup na Donbase a vítězství Ukrajinců u Charkova a u Chersonu už nebude možné zakrýt. Putinova legitimita je přímo úměrná víře Rusů v neporazitelnost ruské armády,“ soudí Duleba.

Putin se prý snaží v očích Rusů vypadat jako neporazitelný lídr, zároveň ale dobře ví, jak válka nakonec dopadne. „Jsem přesvědčený, že Rusové ještě přehodnotí cíle operace. Pokud chtějí válku prodloužit, musí přejít do totální obrany a zapomenout na ty šílené pokusy o ‚demilitarizaci‘ a ‚denacifikaci‘ Ukrajiny a osvobození Donbasu, který nedokážou dobýt,“ míní.

Málo lidí i zbraní

Putin varoval, že pokud budou Ukrajinci ve své protiofenzívě pokračovat, Rusko odpoví ještě silněji. Duleba ovšem připomíná, že od 3. července, kdy dobyli město Lysyčansk, se postup Rusů zastavil.

„To, co uměli ukázat z hlediska vedení konvenční války, to už ukázali. Stále mají převahu v dělostřelectvu a v bojové technice, ale mají problém s lidmi a velké ztráty. Putin odmítá přiznat, že jde o válku, což by mu umožnilo vyhlásit všeobecnou mobilizaci. Obává se, že by to Rusko nepřijalo, bylo by to přiznání porážky na Ukrajině. A ruská armáda přece nemůže prohrávat,“ podotýká.

Ukrajinské armádě prý významně pomohly dodávky západních zbraní, díky kterým získala schopnost ničit cíle hluboko v ruském týlu. Objem dodávek se navíc může dále zvýšit v souvislosti s nálezy masových hrobů na nově osvobozených území kolem města Izjum.

„Přirovnal bych to efektu masakrů ve městě Buča u Kyjeva, po kterých došlo k zásadnímu posunu vůle západních zemí pomáhat Ukrajině. Nyní můžeme být svědky něčeho podobného,“ dodává.

Rusům prý naopak moderní zbraně docházejí, ať už jde o rakety, nebo tanky. Další tisíce tanků a raket sice mají na skladech, jde ale o staré sovětské typy. „Jsou zdokumentované přesuny raket protivzdušného systému S-300 od Petrohradu, které využívají k útokům na pozemní cíle, ale jsou značně nepřesné s rozptylem v řádu kilometrů,“ vysvětluje Duleba.