Putin varuje, že Rusku hrozí nedostatek plynu. Navrhuje, aby země přešla na uhlí
Rusko může podle prezidenta Vladimira Putina čelit nedostatku plynu kvůli zpomalení těžby. První známky nedostatku se podle něj projevily na Dálném východě, kde se Rusku nedaří zajistit dodávky plynu pro nové podniky. Uvedl to podle serveru The Moscow Times na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku.
„Hrozí nám nedostatek plynu,“ prohlásil Putin na fóru, když prezentoval, jaké výsledky přinesl regionální rozvoj na Dálném východě. Podle jeho slov se Rusku nedaří propojovat různé složky energetické infrastruktury.
EU plánuje zákaz na nové smlouvy na ruský plyn. Veškerý dovoz by mohl skončit do konce roku 2027
Číst článek
Putin navrhnul jako řešení přechod na uhlí. „Zásoby uhlí vystačí na 900 let a lze je využívat mnohem efektivněji a s větším výnosem,“ cituje ho ruská agentura TASS.
Podle údajů místního ministerstva energetiky má Rusko v současné době 63,4 bilionů kubických metrů zásob plynu, které by měly vystačit na sto let těžby. Ruská účetní komora ale v roce 2020 odhadovala, že zásoby plynu vystačí pouze na 50 let.
Těžba plynu v Rusku klesá od začátku války s Ukrajinou, která odřízla Gazprom od klíčového evropského trhu a přišel tak o více než polovinu exportu.
V roce 2023 těžba klesla na nejnižší úroveň za posledních šest let, a i když se v loňském roce zvýšila, zůstala stále o 10 procent nižší než před válkou.