Putin hraje vabank. Čím budou další krize hlubší, tím bude s aktéry víc manipulovat, uvažuje geograf Jelen

Prezidentská pozice Vladimíra Putina je pevná, aby si ji udržel, potřebuje pro Rusko vybudovat roli hegemona na Blízkém východě. „V tuto chvíli Putin hraje vabank a je schopen udělat cokoli, protože pokud nebude úspěšný v zahraničí, nebude ani doma,“ myslí si politický geograf Libor Jelen. Osobnost Plus Praha 20:49 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Příští rok se konají prezidentské volby, což může být v případě Putina formalita. On si stejně hlídá, aby mu ,nepovstávali‘ potenciální protivníci, kteří by mohli ohrozit jeho pozici, a to třeba i nepatrně,“ ukazuje Jelen sílu Putinova mandátu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiozáznamu. Moderuje Barbora Tachecí

U moci jej drží i jeho nejbližší spolupracovníci, kterými jsou Nikolaj Patrušev, Alexandr Bortnikov nebo Sergej Naryškin. „To jsou lidé, kteří drží Putina v rámci systému stále v bezpečí. Pojí je společná minulost, praktiky, které vyznávají, podobné názory na to, jak má být formován stát,“ vypočítává.

Putinovou mocí by mohla otřást nejspíše jen zrada některého z nich, ta je ovšem velmi nepravděpodobná. „V těchto složkách platí, že kdo selže nebo zradí, platí za to životem,“ upozorňuje.

„Jsou tu přeběhlíci, kteří měli za to, že budou na Západě v bezpečí. Ale tajné služby je dostihly i tam.“

‚Vyvrhelové v jedné místnosti‘

Putinovu pozici posilují také úspěchy v zahraniční politice a konflikty v jiných státech.

„Jakýkoli konflikt, kde je svět rozdělený, Putinovi vyhovuje. Je to součást taktiky Ruska: v rámci jeho geopolitiky rozdělovat svět, využívat slabiny ostatních i názorové rozdíly,“ vysvětluje. „V tom Rusko, dřív i Sovětský svaz, vždy vynikal.“

Ruská opozice má ‚továrnu elfů‘. Na sítích šíří protikremelskou propagandu Číst článek

Aktuálně se kromě války na Ukrajině angažuje Rusko i ve válce na Blízkém východě. „Konflikt mezi Izraelem a Palestinou trvá od roku 1948 a Rusko se v něm vždycky angažovalo,“ konstatuje Jelen. „Až na první rok, kdy Sovětský svaz hlasoval v rámci Rady bezpečnosti pro vznik Izraele, v následujících letech byl vždy oporou Palestinců.“

V současnosti na tuto linii Putin navazuje spoluprací s teroristickými organizacemi zapojenými do konfliktu.

„Geopolitická osa Rusko-Írán se buduje dlouhodobě. Oni jsou v tuto chvíli v podstatě vyvrhelové v mezinárodním společenství, a ti vždy drží při sobě,“ analyzuje. Spojenectví je podle něj jen dočasné a pragmatické.

USA podle Putina chtějí monopol na urovnání konfliktu v Izraeli. Klíčová je podle něj BRICS Číst článek

„Když máte víc vyvrhelů v jedné místnosti, tak se dřív nebo později začnou prát a soupeřit o moc,“ přirovnává. Vznikající spojenectví totiž nepohání nic jiného než nenávist k Západu a touha po moci.

„Putin vidí potenciál mít na své straně silné partnery, přes které budeme moc uskutečňovat svůj vliv. A jestli to je Írán, tak mu bude vyhovovat slabost Izraele,“ vysvětluje Jelen. „Ambice Ruska je skutečně být globálním hráčem, ne jen vyvažovat roli a sílu Západu.“

Oslabení Izraele je navíc strategicky výhodné i pro Rusko samotné.

„Jednoznačná podpora Západu Izraeli znamená mimo jiné slabší podporu Ukrajině. Protože zdroje, které máme, nejsou bezedné,“ upozorňuje. „Čím budou krize dlouhodobější a hlubší, tím bude Rusko lépe manipulovat s jednotlivými aktéry.“

Kdo by mohl být ‚nový Putin‘? Kandidát kompromisů, kterého se nikdo nebude bát, odhaduje Galeotti Číst článek

Kromě ozbrojených konfliktů vyhovuje ruské strategii také rozdělení evropské společnosti, ke kterému přispívá buď pomocí hybridních válek a šíření propagandy, nebo skrze politický tlak na Evropskou unii.

„Rusko stále provozuje cestovní kanceláře, které lifrují imigranty z Iráku, Afghánistánu k hranicím Evropské unie. Na to musí nějakým způsobem reagovat EU, takže to využívají jako argument, jak jsme nehumánní a jak nepouštíme migranty dovnitř,“ uvádí.

Naopak slabým místem ruských plánů je velká konkurence ze strany Číny. „Slabost Ruska je právě to, že tady je mnohem silnější partner na Východě, který hraje mnohonásobně efektivnější roli a hru, a mimochodem i na Blízkém východě,“ uzavírá Libor Jelen.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audionahrávce nahoře.