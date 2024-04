Putin zpochybnil, že by za útokem v Krasnogorsku stáli islámští radikálové. Neměli prý důvod

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek zpochybnil, že by za březnovým útokem na koncertní síň u Moskvy mohli být islámští fundamentalisté. K masové střelbě, při níž zahynulo nejméně 144 lidí, se opakovaně přihlásil Islámský stát a řada zahraničních odborníků tato prohlášení označila za věrohodná. Putin a další ruští představitelé nicméně z útoku opakovaně obvinili Ukrajinu. Kyjev jakékoli své zapojení do březnových událostí v Moskvě popřel. Aktualizováno Moskva 15:14 4. 4. 2024 (Aktualizováno: 15:38 4. 4. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

„Rusko nemůže být objektem teroristických útoků islámských fundamentalistů,“ řekl ve čtvrtek podle agentury TASS Putin. „Naše země demonstruje unikátní příklad mezikonfesijní jednoty a porozumění i mezináboženské a mezietnické jednoty,“ dodal.

Prohlásil rovněž, že Rusko si i na mezinárodním poli vede tak, že by islamisté neměli k útoku na něj důvod. „Máme veškeré důvody domnívat se, že hlavním cílem krvavého a hrozného teroristického činu v Moskvě bylo právě naši jednotu poškodit,“ uvedl Putin.

Několik odborníků oslovených agenturou Reuters už dříve sdělilo, že útok nese rukopis IS. Český bezpečnostní expert Adam Dolník upozornil, že organizace si už v minulosti brala za cíl Rusy. V této souvislosti připomněl útok z roku 2015 na let z egyptského Šarm aš-Šajchu do Petrohradu nebo útok na ruskou ambasádu v Kábulu z roku 2022.

Rusko v nedávné historii zažilo i několik velkých útoků spojovaných s čečenskými separatisty. V roce 2010 připravily 40 lidí o život sebevražedné útoky v moskevském metru. Při útoku na školu v Beslanu v roce 2004 zahynulo přes 330 lidí. V roce 2002 zemřelo při obléhání divadla Dubrovka čečenskými ozbrojenci a následném zásahu ruského komanda 129 civilistů.

Další podezřelí

FSB ve čtvrtek oznámila, že v metropoli, na Urale a na Sibiři zadržela další tři podezřelé z napomáhání pachatelům útoku v Crocus City Hall. „V Moskvě, Jekatěrinburgu a Omsku jsme zadrželi ruského občana a dva cizí občany, všechny původem ze středoasijského regionu, kteří se podíleli na teroristickém činu, spáchaném 22. března,“ citoval TASS z vyjádření tajné služby.

„Dva ze zadržených převáděli peníze na nákup střelných zbraní a dopravních prostředků použitých při teroristickém činu, třetí se podílel na verbování kompliců teroristického útoku a financování jeho vykonavatelů,“ dodala FSB. Zveřejnila také záběry ze zatčení podezřelých; jeden z nich před kamerou říká, že byl zadržen „za teroristický útok v Krokusu“.

Šéf FSB den po útoku ohlásil zadržení jedenácti podezřelých, včetně čtyř předpokládaných pachatelů. Deset z nich bylo předvedeno před soud, který je vzal do vazby. Devět z deseti obviněných pochází z Tádžikistánu, jeden z Kyrgyzstánu.

Další podezřelí byli podle úřadů dopadeni v Dagestánu na jihu Ruska. Soud v dagestánské Machačkale ve středu uvalil vazbu na dva občany Tádžikistánu, zadržené kvůli podezření, že patří k mezinárodní teroristické organizaci