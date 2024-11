‚Putinova vězeňkyně‘ po propuštění: Jsem vděčná za každý den. Po velké euforii ale přišla i únava a smutek

Novinářka Svobodné Evropy Alsu Kurmaševová (48) je od velké srpnové výměny vězňů mezi Ruskem a Západem na svobodě. Po propuštění strávila určitý čas v americké nemocnici, kde prošla i posttraumatickým programem. Odborníci ji upozorňovali, že po radosti přijde únava a smutek. Alsu to v prvním rozhovoru v češtině jednoznačně potvrzuje. Pátý z pětidílného seriálu Praha 6:00 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Alsu Kurmaševová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Každý den se probudím a jsem vděčná za to, že můžu jít do parku, že mám kolem sebe tolik lásky. Můžu si cokoli přečíst, sama si otevřu dveře, kdy přesně chci. Konečně jsem taky prošla všemi lékařskými vyšetřeními, která v ruské vazbě nebyla možná. To zdraví mi tam poškodili hodně, něco už nevrátím,“ shrnuje tři měsíce po propuštění z kazaňské vazby novinářka Alsu Kurmaševová.

Uvědomuje si, že během devíti měsíců za mřížemi o řadu věcí přišla. Chce se ale soustředit na budoucnost. „Nevrátím chvíle, které mi ukradli ze života. Teď se ale budu snažit žít naplno, trávit co nejvíc času s rodinou, s mými dcerami.“

Alsu Kurmaševová se snaží pomalu vyrovnávat se situacemi, které ji vrací do minulosti. Například ji na ulici v Praze vyděsil zvuk řetězu, který před kavárnou na zahrádce spojoval zamknuté židle.

„Právě zvuk řetězu je pro mě neskutečně strašný a mám ho spojený s otevíráním dveří do cely. Vždycky to znamenalo, že někoho buď přivedli, nebo chtěli vzít ven, a to ve dne i v noci. Všechny ženy se na cele bály,“ vzpomíná na nepříjemný zážitek rusko-americká novinářka.

Na různé situace a psychické stavy po propuštění ji připravovali psychologové v rámci posttraumatického programu, který byl součástí pobytu v americké nemocnici v Texasu.

Odborníci propuštěné vězně i jejich rodiny upozorňovali na to, že po neskutečné euforii přijde také velká únava i smutek. Třeba z toho, co všechno dotyčnému uteklo, co se dělo s jeho blízkými, nebo jestli někdo v okolí vážně onemocněl. Podle novinářky se všechno vyplnilo.

„Naprosto to sedí, děje se přesně to, na co mě upozorňovali. Zažívám velkou únavu. Objevily se i nemilé zprávy, které se týkají blízkých, dozvěděla jsem se o nemocech v okolí. Mám teď třeba jednoho kamaráda, který na tom není zdravotně dobře. Bylo těžké se to všechno dozvědět. Také si uvědomuji, co mi uteklo, u čeho jsem nemohla být. Ale život pokračuje dál,“ snaží se zůstat nad věcí Kurmaševová.

„Když jsem přiletěla domů do Prahy, plakala jsem tady hodně. Pořád jsem i objímala svou rodinu. Musím to asi všechno vybrečet, ve vazbě jsem nebrečela vůbec, tam to nešlo,“ usmívá se matka dvou dospívajících dcer, která se těší třeba na Vánoce, protože ty loňské strávila v kazaňské cele.

„Těším se teď na sezonu svátků, loni jsem je nezažila, takže letos to bude dvojitá oslava.“

Alsu Kurmaševová plánuje žít naplno, chce začít víc sportovat a vzpomíná i na první procházky bez dozorce.

„To jsem netušila, že to bude tak těžké a jiné. Ta první procházka bez dozorce se odehrála ještě v americkém Texasu. V hlavě jsem měla myšlenky na svobodu. Byly krásné,“ doplňuje.

Rusko-americká novinářka se ještě nesešla se všemi kamarády, známými nebo kolegy, které chtěla po propuštění vidět. Postupně si taky na mobilu pouští videa, která jí nahrávali dcery a muž v době, kdy byla za mřížemi.

„Natáčeli pro mě devět měsíců videa z cest, z různých sportovních akcí a i třeba z večeří, z nové restaurace, když něco ochutnali nového. A já vím, že na mě mysleli, že cítili, že jsem s nimi.“

Na jednom z videí z loňského roku je manžel Pavel s dětmi třeba na výletě v Německu, kde navštívili Muzeum norimberských procesů. Šestnáctiletá dcera Bibi pak matce před muzeem natočila na mobil první dojmy.

„Myslím si, že to byla opravdu velká zkušenost. Přináší nám to naději, že spravedlnost a soudy fungují. Dává nám to v současné situaci naději,“ nahrávala Bibi o loňských podzimních prázdninách, kdy byla Alsu Kurmaševová čerstvě ve vazbě.

„Dcery se o mě hodně bály. Už jsou na tom lépe. Mladší dcera říká, že už mě nikdy neopustí, že bude vždycky se mnou,“ říká Kurmaševová. Její muž Pavel Butorin sleduje, jak je jeho žena po propuštění psychicky silnější.

„Přemýšlel jsem, jak moc ji tahle zkušenost změní. Myslím, že je emocionálně silnější. No a z pohledu rodinných vztahů, tak se teď řada menších neshod nebo sporů zdá naprosto nepodstatná. Teď se soustředíme na to, abychom obnovili svůj život a zajistili, že naše děti vyrostou jako svobodní lidé,“ popisuje změny po propuštění manžel Pavel Butorin, který řídí ruskojazyčnou TV Current Time spadající pod Svobodnou Evropu.

„Jiná jsem asi v tom, že můžu lépe chápat víc situací a věcí. Jsme silnější. Ty vztahy jsou rozhodně lepší. A to ani nemůžu říct, že by byly předtím horší. Teď je všechno daleko víc smysluplné. Jsme síla a postavíme se za sebe,“ doplňuje manžela Kurmaševová.

Po otázce, co Alsu Kurmaševová cítí k Rusku, hledá ta správná slova. „Určitě necítím žádnou agresi. Pro mě je Rusko Tatarstán a moje Kazaň. Láska určitě zůstane k lidem, kteří mě podpořili, se kterýma jsem vyrůstala. Ta kultura a tatarština bude vždycky se mnou a předám ji dětem,“ vysvětluje Kurmaševová a doplňuje, že i režim Vladimira Putina jednou skončí.

„Všechno jednou začíná, všechno jednou končí. Hlavně ať nikdo nedělá chyby.“

Rusko-americká novinářka má v Kazani osmasedmdesátiletou maminku. Právě za tou loni v květnu cestovala a ruské úřady jí zabavily cestovní pasy a mobil, v říjnu se pak dostala za mříže.

„Do Ruska nemám zakázaný vstup, ale momentálně tam nechci. Doufám, že na tom bude maminka zdravotně dobře a že bude moct cestovat,“ naráží Kurmaševová na možnost se potkat se svou matkou mimo Rusko.

Novinářka se ptala na možná omezení, která by se jí mohla jako vyměněné vězeňkyně týkat a dostala odpověď, že žádná neexistují.

Novinářka Alsu Kurmaševová zatím pracovat nezačala. Není jisté, jestli se do tatarsko-baškirské redakce pražského Rádia Svobodná Evropa vrátí. Rozhodne se později.

„Teď to ještě přesně říct nemůžu, ještě si potřebuji odpočinout, ale chtěla bych dělat smysluplné věci a ta práce ve Svobodné Evropě byla právě taková práce, která vždycky dávala hodně smysl,“ říká Kurmaševová, která je v Rádiu Svobodná Evropa zaměstnaná 25 let.

Teď chce Alsu Kurmaševová podpořit své čtyři kolegy ze Svobodné Evropy, kteří jsou ve vězení v Bělorusku, na okupovaném Krymu a v Ázerbájdžánu.

„Přesně vím, co cítí jejich rodiny, jak to vnímají děti a co probíhá těm vězněným novinářům v hlavě každý den, když se probudí.“

V Bělorusku nemá Svobodná Evropa kontakt už čtyři roky s dvaatřicetiletým běloruským novinářem Iharem Losikem, který byl zatčený v roce 2020 a nikdo neví, v jakých je teď podmínkách.

Ve stejné zemi je vězněný od prosince 2021 i Andrei Kuznechyk. Na Krymu je pak za mřížemi tři roky Vladislav Yesipenko, který má doma malou dceru.

Na světě je teď podle nevládní organizace Reportéři bez hranic za mřížemi 550 novinářů, z toho 84 žen. Nejvíc vězněných novinářů je v Číně (112), Myanmaru (63) a Bělorusku (44). Na čtvrtém místě je Rusko se 41 vězněnými novináři.

Propuštěná Alsu Kurmaševová se vězněných novinářů plánuje zastat 21. listopadu, kdy bude v New Yorku přebírat Mezinárodní cenu svobody tisku.

„Je to opravdu největší cena, kterou může novinář dostat. Je mi ctí, že ji přeberu. Doufám, že můj příběh bude signálem naděje pro ostatní novináře,“ uzavírá Alsu Kurmaševová.

